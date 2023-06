Telemedizin Medgate zieht ins Alba-Haus in Allschwil Der Telemedizin-Anbieter Medgate zieht um. Neu gibt es 100 Arbeitsplätze im Alba-Haus auf dem Bachgrabenareal in Allschwil.

Die Medgate-Zentrale wie sie früher aussah. Mitarbeitende beraten am Telefon Patientinnen und Patienten. Archivbild: Heinz Dürrenberger

Das Digital-Health-Unternehmen Medgate zieht in neue Büroräumlichkeiten im Alba-Haus. Das Gebäude wurde von den Basler Architekten Herzog & de Meuron entworfen. Es ist gemäss Medienmitteilung der iCity Switzerland ein «Hub für Entrepreneurship und Innovation». Als Grund für den Umzug nennt Andy Fischer, CEO der Medgate Group «das Life-Sciences-Umfeld» des neu entstehenden Quartiers auf dem Allschwiler Bachgrabenareal. Die 140 Mitarbeitenden von Medgate seien in flexiblen Arbeitsmodellen angestellt. So werden sie sich 100 Arbeitsplätze in den neuen Büros teilen. (bz)