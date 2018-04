Wolkenlos und angenehm warme Temperaturen. Hoch Norbert versetzt nicht nur die Region Basel, sondern die ganze Schweiz in Sommer-Stimmung. Trockene und warme Luft bestimmt das Wetter über das Wochenende. Die perfekte Ausgangslage, endlich den Grill anzuschmeissen, falls Sie das nicht ohnehin schon getan haben. Oder Sie erfrischen sich an einer der unzähligen Buvetten mit einem kühlen Getränk. Das ist auch nötig, denn in der Stadt Basel steigt das Thermometer am Freitag bis knapp über 28 Grad Celsius.