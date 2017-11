Die Kontrolle fand am Mittwochmorgen während rund dreieinhalb Stunden wenige Kilometer vor der Grenze in Fahrtrichtung Schweiz in einem Baustellenbereich zwischen zwei Lastwagen-Stauräumen statt, wie die deutsche Polizei mitteilte. Die Geschwindigkeit in diesem Abschnitt der A5 ist dort auf 60 Kilometer pro Stunde beschränkt.

Unter den Temposündern waren gemäss einem Polizeisprecher auch Schweizer. Fahrverbote werden ab einer Übertretung von 41 Kilometern pro Stunde ausgesprochen. Der mittels Videotechnik gemessene Spitzenwert lag bei 114 Kilometern pro Stunde.