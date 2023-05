Tennis 2,16 Millionen Franken für einen Schriftzug: Regierungsrat will Verbleib der Swiss Indoors in Basel sichern Der Kanton Basel-Stadt will die Marketing-Partnerschaft mit der Swiss Indoors AG für weitere fünf Jahre verlängern. Der jährliche Betrag des Kantons an das drittgrösste Tennis-Hallenturnier der Welt verdoppelt sich auf eine halbe Million Franken.

Der teure Schriftzug soll Basel zu weltweiter Präsenz verhelfen. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Die Basler Regierung will das Tennisturnier Swiss Indoors in Basel halten. Dafür hat sie mit der Betreibergesellschaft Swiss Indoors AG ein neues Marketing-Engagement für die Jahre 2023 bis 2026 ausgehandelt. Der Regierungsrat beantragt dafür beim Grossen Rat Ausgaben in der Höhe von insgesamt 2,16 Millionen Franken.

Die Marketingvereinbarung zwischen dem Kanton und dem Turnier besteht seit 2006. Teil davon ist, dass der Schriftzug «Basel» auf dem Center Court des Turniers platziert wird. Gleichzeitig profitiert das drittgrösste Hallenturnier der Welt von attraktiven Mietkonditionen in der St. Jakobshalle und einem Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds Basel-Stadt.

Über eine Million Franken pro Jahr

«Mit der Erneuerung der Marketing-Vereinbarung für die Jahre 2023 bis 2026 soll auch der Verbleib des Turniers in der St. Jakobshalle gesichert werden», schreibt der Regierungsrat am Dienstag. Der jährliche Marketing-Beitrag verdoppelt sich von 250’000 Franken auf eine halbe Million Franken jährlich. «Diese Erhöhung ist nicht zuletzt mit den schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Turniers begründet».

So sei es für die Veranstalter etwa schwieriger geworden, Sponsoren zu finden. Es war auch von einem möglichen Wegzug nach Zürich die Rede. Zur hohen Summe schreibt der Regierungsrat: «Bei der Akquisition von einmaligen internationalen Sportgrossanlässen wurden in der Vergangenheit bereits höhere Beiträge gesprochen.»

Zusammen mit der Unterstützung im Rahmen des Mietverhältnisses mit der St. Jakobshalle will sich der Kanton mit über einer Million Franken pro Jahr am Tennisturnier beteiligen. Die Swiss Indoors sind der grösste jährlich wiederkehrende Sportanlass der Schweiz. Seit 1975 findet das Turnier in der St. Jakobshalle statt.