Tennis Damit das Turnier bis 2026 in Basel bleibt: Kanton unterzeichnet Vertrag mit Swiss Indoors Nachdem der Grosse Rat der Erhöhung der Marketing-Beiträge auf eine halbe Million Franken zugestimmt hat, unterzeichnet die Basler Regierung nun den Vertrag mit der Betreibergesellschaft Swiss Indoors AG. Dieser umfasst auch «attraktive Mietkonditionen».

Neue Bedingungen für das Tennis-Turnier wurden ausgehandelt. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

2,16 Millionen Franken Marketing-Beiträge für vier Jahre. Dieses Geld sprach der Grosse Rat vor kurzem für die Betreibergesellschaft der Swiss Indoors. Im Gegenzug wird der Schriftzug «Basel» auch künftig auf dem Center Courts prangen.

Nun wurde der Vertrag zwischen dem Kanton Basel-Stadt und der Turnierdirektion unterzeichnet, wie das Präsidialdepartement am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Die Vereinbarung würde den Verbleib des Turniers in Basel bis 2026 sichern, heisst es in der Mitteilung. In der Debatte hatten sich Grossrätinnen und Grossräte aber ein stärkeres Commitment von der Swiss Indoors AG gewünscht. Vertraglich festgehalten ist lediglich die Bedingung, dass die Swiss Indoors AG anteilsmässig Beiträge zurückzahlen muss, sollte sich die Firma vor Ablauf der vier Jahre aus Basel zurückziehen.

Neuer Mietvertrag mit der St. Jakobshalle

Neu verhandelt wurde auch der Mietvertrag der Swiss Indoors Basel mit der St. Jakobshalle für die Jahre 2024 bis 2028. «Die zwei neuen Vereinbarungen mit dem Kanton Basel-Stadt sind ausgewogen und marktkonform. Sie ermöglichen uns, für den Standort Basel eine mittel- bis langfristige Perspektive zu entwickeln», wird Pascal Böni, Vize-Präsident der Swiss Indoors Basel, in der Mitteilung zitiert.