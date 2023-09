Tennis Swiss Indoors: Grosser Rat spricht 2,16 Millionen Franken für «Basel»-Schriftzug Der Grosse Rat will die Marketing-Partnerschaft mit der Swiss Indoors AG für weitere fünf Jahre verlängern. Der jährliche Betrag des Kantons an das drittgrösste Tennis-Hallenturnier der Welt verdoppelt sich auf eine halbe Million Franken.

Der teure Schriftzug soll Basel zu weltweiter Präsenz verhelfen. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Um das Tennisturnier Swiss Indoors in Basel zu halten, hat die Basler Regierung mit der Betreibergesellschaft Swiss Indoors AG ein neues Marketing-Engagement für die Jahre 2023 bis 2026 ausgehandelt. Der Grosse Rat bewilligte am Mittwoch nun die insgesamt 2,16 Millionen Franken, die vom Kanton an das Turnier fliessen sollen. Im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt sich der jährliche Marketing-Beitrag von Basel-Stadt so von 250’000 Franken auf eine halbe Million Franken.

Die Marketingvereinbarung zwischen dem Kanton und dem Turnier besteht seit 2006. Teil davon ist, dass der Schriftzug «Basel» auf dem Center Court des Turniers platziert wird. Gleichzeitig profitiert das drittgrösste Hallenturnier der Welt von attraktiven Mietkonditionen in der St. Jakobshalle und einem Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds Basel-Stadt.

Die Regierung begründete die Erhöhung des Beitrages mit den schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Tennisturniers. So sei es für die Veranstalter etwa schwieriger geworden, Sponsoren zu finden. Es war auch von einem möglichen Wegzug nach Zürich die Rede.

Kanton Baselland bezahlt seit 2017 keine Beiträge mehr

Grund für die Verdoppelung ist auch, dass sich der Kanton Baselland 2017 aus der Vereinbarung zurückgezogen hat. Vorher bezahlte er ebenfalls einen Beitrag von 250'000 Franken. Mit der Verdoppelung des Beitrages aus dem Stadtkanton wird die halbe Million an Beiträgen weiterhin erreicht.

Der Rückzug des Kantons Baselland stiess bei den Basler Parlamentarierinnen und Parlamentariern auf Unmut. Dies besonders, weil sich der Firmensitz der Swiss Indoors AG in Allschwil befindet, die Steuereinnahmen also ans Baselbiet fliessen. Deshalb forderte das GAB auch eine Rückweisung des Ratschlags an die Regierung.

Luca Urgese, FDP. Bild: Kenneth Nars

Diese solle es zur Bedingung machen, dass der Firmensitz der Veranstalterin in den Kanton Basel-Stadt verlegt wird. Auch wenn die Forderung grossmehrheitlich als gerechtfertigt angesehen wurde, lehnte der Grosse Rat eine Rückweisung ab. «Wir können eine Verlegung des Firmensitzes nicht erzwingen», sagte Luca Urgese (FDP).

Der Grosse Rat stimmte der Verlängerung der Marketingvereinbarung und damit den 2,16 Millionen Franken schliesslich mit nur sechs Gegenstimmen zu.