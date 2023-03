Terminkollision Zwei Frühlingsmessen finden Ende März gleichzeitig statt – so reagieren die Veranstalter Die Lörracher Regio-Messe, eine Art Mini-Muba, und das neue Festival der Messe Schweiz Spring Basel finden Ende März gleichzeitig statt.

Regionale Produkte auf einer vergangenen Regio-Messe in Lörrach. Bild: zvg

Nach drei Jahren Corona-Pause startet die Lörracher Regio-Messe wieder. Vom 18. bis zum 26. März wird die typische Konsumenten-Messe mit Ausstellern zu Themen wie Bauen, Wohnen, Gesundheit, Freizeit, Home und Garten und ein Bauernmarkt wie in der Vergangenheit wie eine kleine Muba daherkommen.

Auffällig ist, dass die Messe Schweiz ihren neuen Anlass Spring Basel vom 22. bis 26. März zur gleichen Zeit lanciert. Sie bewirbt Spring Basel zwar ausdrücklich als Festival mit dem Schwerpunkt Unterhaltung und nicht als neue Muba, die zuletzt 2019 stattfand, setzt aber auch auf das regionale Publikum.

Auf einem Frühlingsmarkt «für jeden Geschmack» werden zudem neue Möbel für den Garten, Deko-Tipps fürs Kinderzimmer, Schmuck für den Frühling und Fitnesszubehör präsentiert. Kulinarische Angebote gibt es auf beiden Anlässen.

Anteil der Gäste aus der Schweiz lag zuletzt bei 15 Prozent

Mit gut 300 Ausstellerinnen und Ausstellern wird der Lörracher Anlass etwas kleiner als in der Vergangenheit mit rund 500. Wieder vertreten sein werden Oldtimer und US-Cars. «Auf zwei Hallen mit Wechselmessen haben wir verzichtet», erklärt Geschäftsführerin Natalia Golovina.

Golovina hofft wie in der Vergangenheit auf 50’000 Besucherinnen und Besucher. «Vor Corona kamen 15 Prozent davon aus der Schweiz. Wir möchten gerne daran anknüpfen», sagt sie. Bewusst ist ihr aber auch: «Beim Einkaufstourismus haben sich die Schweizerinnen und Schweizer anscheinend wegen der Pandemie etwas in ihr Land zurückgezogen.»

Von den Schweizer Besucherinnen und Besuchern könnten dennoch einige dem neuen Event der Messe Basel Spring Basel fehlen. Eine Absprache zwischen den beiden Veranstaltern gab es nicht. «Ich habe vor ein oder zwei Jahren mal von einem neuen Projekt gehört, aber ohne ein klares Konzept», erinnert sich Golovina. Irgendwann habe sie nicht mehr darauf geachtet. «Wir waren selbst so sehr mit der Vorbereitung unseres Anlasses beschäftigt», sagt sie.

Messe Schweiz sieht keine grosse Zielgruppenüberschneidung

Marie Bergia, Marketing und Kommunikation bei Spring Basel, betont: «Spring Basel ist keine klassische Konsumentenmesse wie die Regio-Messe Lörrach, sondern ein Festival mit einem reichhaltigen Liveprogramm.» Geplant sei ein Frühlingsstart für die reichhaltige lokale Basler Kultur- und Musikszene. «Wir sehen also keine grosse Zielgruppenüberschneidung mit der Regio-Messe Lörrach.»

Vom Lörracher Anlass habe man gewusst. «Da die Ausrichtung und die Inhalte der beiden Veranstaltungen unterschiedlich sind, sehen wir kein Problem in der Terminkollision», so Bergia.

An ein gemeinsames Ticket wie früher zwischen Muba, Regio-Messe und Anlässen in Freiburg und dem Elsass hat offenbar niemand mehr gedacht. In Lörrach heisst es bei Golovina: «Wir sind aber sehr offen, wenn sich mal wieder eine Schwestermesse ergibt.» Der Basler Anlass sei ja eher ein Festival. Ähnlich tönt es auch in Basel bei Bergia: «Sollte sich das Angebot von Spring Basel so entwickeln, dass ein Kombi-Ticket für die Besuchenden interessant ist, sind wir dieser Option gegenüber offen.»