Testcenter in Basel auch wieder am Wochenende geöffnet

Mit dieser Massnahme ab dem Wochenende vom 8./9. August soll das Notfallzentrum entlastet werden, wie das Universitätsspital Basel am Donnerstag mitteilte. Derzeit würden von Montag bis Freitag täglich über 100 Personen im Testcenter auf Covid-19 getestet. An den Wochenenden und nachts werden die Tests derzeit im Notfallzentrum durchgeführt.

Geöffnet ist das Testcenter am Eingang des Klinikums 1 an der Spitalstrasse samstags und sonntags von 09.00 bis 13.00 Uhr. Die Öffnungszeiten unter der Woche von 09.00 bis 17.00 Uhr werden beibehalten.

Positives Ergebnis innert zwei Stunden

Gemäss Mitteilung werden positiv auf das Coronavirus Getestete innert zwei Stunden nach Vorliegen des Testresultats automatisch vom Kantonsärztlichen Dienst benachrichtigt.

Bei einem negativen Testergebnis würde die Benachrichtigung via SMS durch das Universitätsspital innert 24 Stunden erfolgen. Diese Frist könne aber nicht in absolut allen Fällen garantiert werden, heisst es weiter. Das Universitätsspital Basel habe deshalb Massnahmen ergriffen, um diese Frist in mindestens 95 Prozent der Fälle zu erreichen.

Neues Testcenter Ende August

Ab Ende August will das Universitätsspital Basel in seiner alten Schwimmhalle ein grösseres Testcenter eröffnen, in dem bis zu 700 Abstriche pro Tag durchgeführt werden könnten. An diesem Ort soll im Bedarfsfall und bei Vorliegen eines Impfstoffs auch ein Impfzentrum eingerichtet werden können.