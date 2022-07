«Teuer, aber schön» Reise-Vlogger besucht Basel: Das dürfen Touristinnen und Touristen hier ja nicht verpassen Geht es nach Mark Wolters, lohnt sich ein Ausflug nach Basel. Der Amerikaner dreht Videos in allen möglichen Städten. Über die Stadt am Rheinknie hat er fast nur Gutes zu erzählen.

Der Kanal «Wolters World» zeigt Tipps für Reisen in unzählige Städte. Unter anderem gibt es auch ein Video zu Basel. Youtube: Wolters World

Mark Wolters ist ein Tausendsassa. Auf seinem Youtube-Kanal «Wolters World» publiziert er Videos aus allen erdenklichen Städten, Ländern und Ferienzielen. Wolters erklärt, was man wissen muss, wenn man Paris mit Kindern besucht. Oder welche Kleidungsstücke man für Ferien in Griechenland einpacken sollte. Oder was für Touristenfallen einen in Puerto Rico erwarten.

Der Marketingprofessor aus den USA hat vor über zehn Jahren angefangen, seine Reisen durch die Welt in Videos festzuhalten. Sein Credo lautet dabei: Er will anderen Reisenden ehrliche Tipps geben. Oftmals ist der Vater zweier Söhne alleine unterwegs. Hin und wieder taucht aber auch seine Frau Jocelyn in den Videos auf, die als Historikerin für die kreativen Aufgaben des Kanals zuständig ist.

Acht Minuten Lob

Vor kurzem stattete Wolters nun auch Basel einen Besuch ab. «The Don'ts of Visiting Basel» heisst das Video auf seinem Kanal. In knapp acht Minuten spricht Wolters in die Kamera, zeigt die schönen Aussichten auf das Basler Münster und den Rhein und gibt Gästen aus aller Welt Tipps. Und Basel kommt dabei erstaunlich gut weg.

Seine Empfehlungen für Basel Nicht vergessen, die Fähre über den Rhein zu nehmen.

Wer keine Höhenangst hat, soll die Aussicht vom Münster-Turm aus geniessen.

Das Basler Rathaus nicht verpassen. Vor allem den Innenhof. Die Malereien an den Fassaden begeistern Wolters.

Sich an einem Marktstand auf dem Marktplatz anstatt in einem Restaurant verpflegen. Denn wer nach Basel komme, dürfe nicht vergessen: «Es ist halt die Schweiz und die ist teuer.» Es gebe auch Touristinnen und Touristen, die im grenznahen Deutschland übernachten und Basel nur tagsüber besuchen würden. Und noch einen Spartipp hat Wolters parat: Man könne seine Wasserflasche an einem der vielen Brunnen auffüllen.

Unbedingt Basler Läckerli probieren. Wolters sagt, das Gebäck würde wie Lebkuchen schmecken und sei «very tasty».

Die Street-Art in den Gassen entdecken. Oder direkt ins Kunstmuseum gehen. Aber: «Denkt nicht, ihr könnt alle Museen in Basel an einem Tag besuchen. Denn hier hat es so, so, so viele davon», so Wolters.

Wolters, der Tausendsassa mit Professorentitel, scheint Basel zu mögen. Die Leute seien wahnsinnig nett, führt er aus. Die Preisfrage beschäftigt den US-Amerikaner aber bis zum Schluss. Vielleicht schliesst Wolters deshalb das Video mit einem etwas anderen Tipp: Basel sei perfekt gelegen, andere Städte wie Freiburg in Deutschland oder Colmar und Strassburg in Frankreich zu besuchen.