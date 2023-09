Teuere Mietpreise Wieder eine Hausbesetzung in Basel: Kollektiv verschanzt sich in einem Haus in der Schanzenstrasse Das Kollektiv «Schanze beleben» hat am Mittwoch ein Haus in der Grossbasler Schanzenstrasse besetzt. Laut einem Communiqué verstehen die Aktivistinnen und Aktivisten die Aktion als Protest gegen eine angebliche Luxussanierung, die dem Gebäude bevorsteht.

Das Gebäude an der Schanzenstrasse 8 wurde am Mittwoch besetzt. Bild: Neomi Agosti

An der Schanzenstrasse wurde am Mittwochmorgen ein Haus besetzt. Die Liegenschaft gehört den Vaudoise Versicherungen. Das Gebäude an der Nummer 8 befände sich unter kantonalem Denkmalschutz, heisst es in einem am Mittwochvormittag verschickten Communiqué der Besetzerinnen und Besetzer, die unter dem Namen «Kollektiv Schanze beleben» auftreten. Daher sei die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass die Liegenschaft abgerissen werden würde. Doch den Hausbesetzerinnen und Hausbesetzern ist etwas anderes ein Dorn im Auge.

Wie es weiter heisst, stehe dem Gebäude eine Luxussanierung bevor. Damit würden auch die Mietpreise steigen, heisst es in der Mitteilung, auf eine, wie es im Schreiben weiter heisst, «marktübliche» Höhe. Doch es wird rasch klar, dass das zynisch gemeint ist. So heisst es weiter: «Mieten also, die sich keine normalverdienende Person mehr leisten könne, von ärmeren und prekär lebenden Menschen ganz zu schweigen.»

Das Kollektiv warnt folglich vor einer Verdrängung der weniger zahlungskräftigen Bewohnerschaft. In letzter Zeit kam in verschiedenen Schweizer Städten die Debatte um Mietpreise und Gentrifizierung auf. Ebenso werden Freiräume gefordert, Orte, an welchen Nutzungen möglich sein sollen, die ansonsten in der Stadt – so die Klage seitens aktivistischer, aber auch linker Kreise – keinen Platz mehr finden.

Vaudoise Versicherungen wollen erst einmal abwarten

Im Gebäude, das durch das Kollektiv «Schanze beleben» besetzt wurde, befinden sich im Erdgeschoss ein Schuhladen. Ob die Wohnungen in den Obergeschossen leer standen, um saniert zu werden, ist nicht bekannt. Ebensowenig, welche längerfristige Strategie das Kollektiv beleben verfolgt.

Die Vaudoise Versicherungen teilen auf Anfrage mit, man habe die Besetzung zur Kennntis genommen, könne jedoch noch keine Stellung beziehen: «Aktuell analysieren wir die Situation intern.» Weitere Infos folgen.