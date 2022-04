Theater Basel Auf der Wirrfahrt der Wünsche Antú Romeo Nunes und das Schauspielensemble zelebrieren auf der Kleinen Bühne des Theaters Basel mit «Was geschah mit Daisy Duck» eine irrwitzige Comicparabel über unerfüllbare Traum- und Wunschwelten.

Der Speisewagen dient als Handlungsdrehort. Das Meer ist das Ziel. Maurice Korbel

Zuerst ein kleiner Spoiler: Die titelgebende Frage «Was geschah mit Daisy Duck» wird nicht beantwortet. Also nicht direkt, weil Daisy an diesem Abend nicht oder nur als Inhalt eines herumliegenden Comichefts erscheinen wird. Aber das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, ist Daisy doch die Personifizierung von Wünschen und Träumen, die nicht oder zumindest nicht so erfüllt werden, wie man es gerne hätte.

Daisy Duck ist auch bei Walt Disney nur ein Irrbild der Liebe, eine stets unerfüllt bleibende Sehnsucht von Donald, endlich mal den göttlichen Akt zu erleben, «seine Cousine zu vögeln», wie eine wiederum auf der Bühne erscheinende düstere Frauenfigur (Anne Haug) einmal bemerkt, die irgendwie an die Disney-Hexe Gundel Gaukelei erinnert.

Textlose Melodie in albtraumhafter Zeit

Um diese Wünsche und Sehnsüchte in einer eher albtraumhaften Zeit geht es an diesem Abend, den Regisseur Antú Romeo Nunes und die fünf Schauspielerinnen und Schauspieler gemeinsam entwickelt haben. Immer wieder fliesst leise und passend die textlose Melodie von Hildegard Knefs Evergreen «Für mich soll’s rote Rosen regnen …» mit ein.

Es geht erst einmal um den Wunsch des kleinen dicken Jungen Horatio (Mala Emde), der das Meer sehen will. Beziehungsweise seine schrullige Grossmutter (Fabian Dämmich) dahin führen will, die einst wegen einer Düne, die sie irrtümlich für einen Hügel hielt, den Blick aufs Meer verpasste, wie sie erzählt. Aber die Grossmutter ist gar nicht wirklich die Grossmutter, sondern Zorro (der mit dem um 90 Grad nach rechts gedrehten, angesichts des Ukraine-Kriegs höchst problembeladenen Buchstaben «Z» zum Norro wird). Oder er ist Mr. Bean, wie sich später erweisen wird, was letztlich aber auch nur die halbe Wahrheit ist.

Versuch einer Auslegeordnung

In diesem Setting ist vieles – eigentlich fast alles – nicht so, wie es im ersten Moment erscheint. Aber wollen wir mal versuchen, etwas Ordnung in diese Beschreibung zu bringen:

Horatio und seine Oma (etc.) besteigen den Zug, um an den Sehnsuchtsort Meer zu fahren. Ausstatter Matthias Koch hat einen wundervollen Zug erschaffen, mit einem an der Schwelle von der Märchen- zur Realwelt angesiedelten Speisewagen mit anschliessendem Liegewagenabteil. Dieser Zug ist das Reich der dauerplappernden Kellnerin Lucy (Aenne Schwarz) und des nur auf den ersten Blick apathisch wirkenden Schaffners Bruno (Michael Klammer) – sie im roten Plüsch-Dienerinnen-Outfit, er in einer alten Hotelpagen-Uniform.

An der Grenze zur Klamotte. Maurice Korbel

Auf dieser Zugfahrt gibt es nun einiges zu erleben. Aber was heisst einiges? Es ist ein Riesenschwall an Ideen und Thesen, an Comic-, Pop- und B-Movie-Zitaten, die in bester Slapstick-Manier und mit Volten in absurde Spielereien auf die Zuschauerinnen und Zuschauer einprasseln. Wunderbar, wie Michael Klammer als Schaffner Bruno als rührige Liebesbezeugung zu Lucy «Purple Rain» von Prince in das Zugdurchsage-Telefon haucht. Herrlich, wie Anne Haug als düstere Frauenerscheinung die heile und durch und durch weisse Welt von Entenhausen als gefühlloses kapitalistisches und kolonialistisches Reich demaskiert. Rührend-komisch, wie Aenne Schwarz als Lucy ihr liebeswert-naives Weltbild ausbreitet, das aber durch die Beerdigung ihrer Mutter getrübt ist, deren Leiche während der Zeremonie im Sarg explodiert sei.

Absurd-Komisches neben Tiefsinnig-Nachdenklichem

Solche absurd-komischen Momente gibt es noch und noch, auf mitreissende Art getragen von dem wunderbar aufspielenden Ensemble, das bis an, aber nicht über die Grenzen, zur Klamotte geht. Und das auch Brüche zu tiefsinnigen und nachdenklichen Momenten zulässt: so zum Beispiel Brunos Plädoyer für die Wunder der Grautöne und die Denkverweigerung, seine Ausführungen über seine Vorfahren, die Weichen von Deportationszügen gestellt haben, die zwischen zugfahrenden «guten» und «schlechten» Flüchtlingen auf Booten unterscheiden.

Mit «Was geschah mit Daisy Duck» bietet das Theater Basel einen Abend, der auf kunstvoll-verquere Art, herzhaft komisch und tiefgründig nachdenklich auf die Zeiten reagiert, die unser Leben und unser aller Sehnsüchte beherrscht und einschränkt. Und der letztlich auch die Illusionen einer heilfähigen Welt durchbricht. Am Schluss erreicht der kleine Horatio den Sehnsuchtsort Meer. Zurück im Zug gefragt, wie es denn gewesen sei, antwortet er lakonisch und ungerührt: «Sehr voll.»

Das Premierenpublikum spendete dem kleinen, aber feinen Theaterereignis frenetischen Applaus.