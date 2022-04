Theater Regisseur Christoph Marthaler beehrt Basel mit einer Unvollendeten Das Theater Basel zeigt mit «Der letzte Pfiff– Ein Drehschwindel» eine Inszenierung, die krankheitsbedingt ein Entwurf geblieben ist.

Wenn der Maestro zurück in Basel ist, sind alle Plätze vor der Grossen Bühne besetzt. Christoph Marthaler, mehrfach als «Regisseur des Jahres» ausgezeichnet und am Theater Basel gross geworden, ist wieder da. Mit einem Krimi, so zumindest die Intention und die einstige Ankündigung des Theaters.

Dass bei «Der letzte Pfiff» alles anders kam als erwartet, liegt einmal mehr an Corona. An nur einem einzigen Tag konnte das Team mit allen Beteiligten vor Ort arbeiten – am ersten Tag der siebenwöchigen Probenzeit. Danach wurde das gesamte Team krank. Ein Umstand, den das Theater warnend oder zumindest erklärend in seinem Programmheft aufgreift, schliesslich sei der Abend ganz anders geworden als gedacht.

Tatsächlich ist vom einst geplanten Krimi nicht viel übrig geblieben. Der Abend gleicht einem Entwurf mit einzelnen Szenen, die allesamt prima einstudiert sind, aber als Ganzes wohl aufgrund der fehlenden Probenzeit nicht wirklich zusammenpassen.

Erster Szenenapplaus nach fünf Minuten

Wie gross das Potenzial wäre, wird schon zu Beginn klar. Inmitten von Würstchenbuden und Imbissständen sitzt ein Mann (Musik: Bendix Dethleffsen) am Klavier und spielt mit etwas zu viel Pathos eine Ouvertüre von Franz von Suppè. Hinter ihm die Leuchtreklame mit dem Hinweis, der Pianist bitte darum, auf laute Bravo-Rufe zu verzichten. Gelächter im Publikum, das bereits nach fünf Minuten zum ersten Mal applaudiert.

Es gibt viele solcher Momente an diesem Abend. Aufgekratzt warten die Menschen im Saal auf weitere absurde Situationen und Figuren und bekommen sie auch: Der Priester (Jean-Pierre Cornu) sagt, er habe keinen Alltagstrott, «mein Alltag kommt direkt von Gott». Über ihm schwebt statt heiliger Aura eine gigantische Ketchup-Flasche.

Cornu, der sich zum Schluss des Abends in ein Poulet verwandelt, ist nur einer der gestandenen Bekannten, die für Marthaler auf der Bühne stehen. Mit dabei sind auch Ueli Jäggi und Martin Hug, vertraute Gesichter aus Film und Theater. Jede Figur hat ihre eigenen Macken. Die Italienerin (Liliana Benini) fällt ständig aus Neue tot um, jedes Mal ein wenig dramatischer als noch im letzten Lauf. Sie hofft, irgendjemand würde sich ihrer annehmen und ihre Mörderin überführen. Nur leider spricht hier niemand Italienisch, und so sind den Beamten eben die Hände gebunden.

So geht das hin und her. Zu Beginn noch witzig, entwickeln sich die verschiedenen Ticks irgendwann zu vorhersehbaren Running Gags. Bedeutend schöner sind die Pausen dazwischen. Wenn jemand einmal mehr vergebens auf eine Cervelat wartet, beispielsweise, und aus dem Nichts eine seltsame Unterhaltung mit der Person nebenan beginnt.

«Niemert stoot, wo mir stönd. Niemert wött, was mir hend»: Aus dem kuriosen Gespräch wird eine Art chorischer Sprechgesang, in den nach und nach alle auf der Bühne einstimmen – mit einer trockenen Ernsthaftigkeit, die das repetitive Spiel überhaupt erst reizvoll macht.

Zähes Hoffen auf einen fulminanten Schluss

Mit schrägen Figuren, vielen musikalischen Einlagen und absurder Komik ist viel gegeben, was Fans von einem gelungenen Marthaler-Abend erwarten dürften. Dazu kommt das wunderbar versiffte Currywurst-Ambiente auf der Bühne. Doch so gelungen einzelne Szenen und Einfälle auch sind: Leider fehlt eine Erzählung und damit das Gerüst, das alles zusammenhält.

Und so verlieren sich die liebevoll gestalteten Figuren in einem Stück ohne Handlung, in dem die Pointen zu Beginn noch sitzen, irgendwann aber ausgehen. Die Truppe auf der Bühne ordnet derweil verschiedenen Traurigkeiten Farben zu, sagt wiederholt Sätze wie «Graue Traurigkeit ist die gewöhnliche Traurigkeit», bevor dann doch noch die Spurensicherung auftaucht und so tut, als würde sie sich um einen Mordfall kümmern.

Spannung kommt dann aber nicht mehr auf. Aus dem absurden Spass wird ein zähes Hoffen auf einen fulminanten Schluss. Doch die anfängliche Euphorie des Publikums weicht zunehmender Müdigkeit, bis einigen gar die Augen zufallen. Dass schon während des Schlussapplauses viele Leute den Saal verlassen, haben die Personen auf der Bühne nicht verdient. Bezeichnend ist hingegen die ratlose Unterhaltung, die im Saal geführt wird. «Hast du das verstanden?» Die Antwort: «Ich weiss es nicht.»