Die Mehrheit in der vorberatenden Bildungs- und Kulturkommission (BKK) glaubte, gar nicht anders zu können. In ihrem Bericht, der heute veröffentlicht werden soll, empfiehlt sie dem Basler Grossen Rat, dem Antrag der Regierung zu folgen und dem Theater erneut mehr Geld zu bewilligen. «Wir können doch nicht das Theater dafür bestrafen, dass es das zuständige Präsidialdepartement nicht auf die Reihe kriegt», kommentiert ein Kommissionsmitglied. Damit sind die Weichen gestellt für die Diskussion im Grossen Rat. Gute Nachrichten für das Theater also.

Versprechen ist kein Thema mehr

Konkret beantragt die Basler Regierung für die nächsten vier Jahre insgesamt 164 Millionen Franken oder 41 Millionen pro Spielzeit. Das sind 2,2 Millionen Franken mehr, als das Theater in der laufenden Subventionsperiode erhält. Der Haken an der Sache: Vor gut zwei Jahren hatte die Regierung versprochen, beim Theater Basel bis zu 500'000 Franken im Jahr einzusparen. So wollte sie dem Parlament schmackhaft machen, im Gegenzug mehr Geld für die Kulturwerkstatt Kaserne zu sprechen. Denn der Grosse Rat hatte zuvor mehrfach klargestellt, dass weitere Subventionserhöhungen kein Thema seien.