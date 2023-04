Therapie Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel reorganisieren Suchthilfe Die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel legen verschiedene Suchtangebote in Basel zusammen. Auf dem UPK-Campus an der Wilhelm Klein-Strasse entsteht das neue Suchtambulatorium SAM.

Auf dem UPK Basel Campus entsteht das neue Suchtambulatorium SAM. Archivbild: Juri Junkov

Die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel legen ab dem 28. August ihre Suchtzentren zusammen, wie sie am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreiben. Heute sind die Angebote von Jauns (Heroingestützte Behandlung), die Ambulanz für Suchttherapie (AFS) und Ambulatorium Ambulanter Dienst Sucht (ADS) an verschiedenen Standorten in der Stadt verteilt.

Neu werden alle Angebote auf dem UPK Campus an der Wilhelm Klein-Strasse 27 im neu geschaffenen Suchtambulatorium SAM untergebracht. «Damit werden die Suchtabteilungen der UPK Basel sowohl personell als auch konzeptionell zusammengeführt» wie die UPK mitteilt. Die Zusammenlegung ermögliche eine moderne und auf heutige Bedürfnisse angepasste Behandlung. Das neue Suchtambulatorium SAM wird wie bereits heute die Suchtzentren Janus, AFS und ADS für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren offenstehen.