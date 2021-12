Ticket-Verlosung So früh wie noch nie steht das Programm für die Vorfasnachtsveranstaltung Rämpläm – inklusive Neuheiten Alle zwei Jahre findet auf der Tabourettli-Bühne des Theater Fauteuil das Rämpläm statt. Vom 4. bis 19. Februar 2022 gibt es neu nicht mehr ein rein musikalisches Programm, wie Produzent Martin Bammerlin im Interview verrät.

Rämpläm-Produzent Martin Bammerlin in Aktion. Kenneth Nars

Martin Bammerlin, am Mittwochnachmittag teilte das Basler Fasnachts-Comité mit, dass der Cortège coronabedingt nicht stattfinden kann. Wie schmerzhaft ist das für Sie als Fasnächtler?

Martin Bammerlin: Natürlich ist es sehr schade, dass es auch im 2022 keine richtige Fasnacht geben wird. Umso wichtiger ist es aber jetzt, dass wir irgendwie auf die «Gass» können. Egal ob mit Cortège oder ohne, wir müssen einfach rausgehen und etwas machen – unsere Sujets in welcher Form auch immer ausspielen und das gemeinsam durchstehen.

Auf die Durchführung der Vorfasnachtsveranstaltungen – wie das Rämpläm – hat dies aber keine direkten Folgen.

Nein. Seit letzter Woche wissen wir, dass wir neu eine 2G-Veranstaltung sind. Das schränkt das Zielpublikum theoretisch weiter ein, der Kuchen wird kleiner. Aber in Bezug auf die Gesamtbevölkerung geht ja nur ein kleiner Teil an Vorfasnachtsveranstaltungen. Wie richten uns nach den geltenden Regeln und Massnahmen. Was im Februar ist, werden wir dann sehen. Wir glauben schon, dass es stattfindet. Aber wir hätten einen Plan B – der ist ebenfalls schon ausgereift.

Der wäre?

Martin Bammerlin Kenneth Nars

Ein Film. Die Finanzierung und die Planung dafür steht. Aber wir hoffen sehr, dass wir die Vorfasnachtsveranstaltung wie geplant vor Publikum durchführen können. Alles andere würde mich wundern.

Das Programm für die vierte Ausgabe des Rämpläm steht schon früh. Liegt es an der Pandemiesituation?

Wir haben generell mehr Gas gegeben als in früheren Jahren. Auch bei den Stücken, die wir alle von A bis Z selbst schreiben. Klar gibt es die Situation, dass der Text eines Songs noch angepasst wird. Wir haben auch mehrere Eigenkompositionen entwickelt – samt Text und Musik. Wir hatten als Team einfach wahnsinnig früh schon viele Ideen. Und dann ging es um die Auswahl.

Was für Neuheiten wird es bei der kommenden Rämpläm-Ausgabe geben?

Wir legen unseren Hauptfokus weiterhin auf das Musikalische. Neu haben wir auch Text-Stücke im Programm. Mit Andrea Pfaehler konnten wir eine begabte Schreiberin gewinnen. Bei der «Wirrlete», eine der Vorgängerinnen des Rämpläm, stand sie zudem auch schon als Schauspielerin auf der Bühne. Ebenfalls neu dabei sind Sylvia «Sylphe» Heckendorn und Natalina Muggli die als Sängerinnen und Schauspielerinnen auftreten, Roman Huber, der schon für viele weitere Vorfasnachtsveranstaltungen tätig ist und war, sowie Bastian Pfefferli, der neben der Fasnachtsmusik auch ein Händchen für das Zeitgenössische hat.

Premiere Rämpläm 2020 Archivbild: Juri Junkov

In Kritiken wurde das Rämpläm durch die Verfremdung des gewohnt Vorfasnächtlichen schon als «wirr» betitelt. Dahinter steckt aber offenbar ein wohldurchdachtes Konzept.

Definitiv – von «wirr» würde ich nicht reden, sondern eher von überraschend. Eine Zeitung schrieb mal «Kindergeburtstag auf hohem Niveau». Das fand ich zwar etwas hart, aber eigentlich hatten sie schon recht (lacht). Dadurch, dass jedes Mal mehrheitlich neue Leute involviert sind, verändert sich auch der kreative Ansatz jeweils. Bei uns steht das Lust-Prinzip beim Schreiben im Vordergrund: Wer Lust und Ideen hat, der entwickelt etwas. Das sorgt auch dafür, dass wir beim Spielen der Stücke wahnsinnig viel Freude haben.

Wie gestaltet sich der Austausch dann untereinander?

Es ist kein Reinreden, sondern wir entwickeln das Programm gemeinsam. Die schrägen Ideen kommen meist am Abend bei einer guten Flasche Wein. Manchmal kommt jemand mit einem fertigen Stück und im Austausch ergeben sich dann witzige Wendungen und schlussendlich ein tolles Programm.

Verlosung: Gewinnen Sie Rämpläm-Tickets

Wir verloren 5x2 Tickets für die Rämpläm-Vorführung am Sonntag, 13. Februar 2022, um 18 Uhr. Schicken Sie uns Ihre Kontaktangaben per E-Mail auf wettbewerb@bzbasel.ch und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.