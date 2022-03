Ticketverlosung Aus Vor- wird Nachfasnacht: Ein Besuch bei den Proben zum Kinder-Drummeli Laaferi In rund einer Woche findet die Premiere in der Eventhalle der Messe Basel statt. Die über 800 teilnehmenden Kinder und Jugendliche proben fleissig für ihre Auftritte.

In den Pausen gibt es für die Binggis der Rätz-Clique nochmals Anweisungen. Juri Junkov

Während für die meisten Aktiven nach der Fasnacht und dem Bummel die Ruhe wieder einkehrt, geht es über 800 Kindern und Jugendlichen anders. Teilweise bis zu vier Mal in der Woche proben sie aktuell für ihren grossen Auftritt am Kinder-Drummeli Laaferi. Dieses findet erstmals überhaupt vom 2. bis 3. April in der Eventhalle der Messe Basel statt.

Coronabedingt musste die Vorfasnachtsveranstaltung Anfang Jahr kurzerhand in die Nachfasnachtszeit verschoben werden. Eigentlich hätte das Laaferi vom 22. bis 23. Januar stattfinden sollen.

Die Verschiebung war für alle Mitwirkenden von klein bis gross nicht einfach. Die Verunsicherung im Zusammenhang mit der Pandemie hatten eine dämpfende Wirkung aufs Gemüt, aufs Proben wurde zwischenzeitlich verzichtet.

«Z'Basel», vorwärts Marsch! Geübt wird im schalldichten Raum. Bilder: Juri Junkov

Doch in den Tagen vor der Premiere ist die Vorfreude gross. So auch bei den Binggis und der Jungen Garde der Rätz-Clique. Am Dienstagabend treffen sich rund 20 Kinder und Jugendliche in der Rätzstadt, dem versteckten Cliquenkeller unterhalb des Claraplatzes.

Die Anfänger spielen mit dem Tischgedeck

«Nach der Fasnacht ist unser Zusammenhalt immer besonders gross», sagt die 17-jährige Lea Jacomet. «Deshalb ist es rückblickend eigentlich gar nicht so schlimm, dass das Laaferi verschoben wurde.» Die junge Pfeiferin freut es besonders, dass auch die ganz Kleinen ihren Platz bei dem Auftritt haben.

Bis diese aber einen ganzen Marsch pfeifen oder trommeln können, braucht es noch Zeit. Obfrau Linda Atz und Tambour Maurice Weiss fanden jedoch eine Lösung. Statt mit einem Instrument musiziert der Nachwuchs am gedeckten Tisch mit Tellern, Gesteck und Plastikbechern.

Binggis und Junge Garde der Rätz-Clique proben ihren Auftritt. Aimee Baumgartner

«Wir haben uns das Znacht zum Thema für den Auftritt genommen», erklärt Atz. «Die Tambouren spielen deshalb auch auf Festbänken und nicht wie gewohnt auf der Trommel oder dem Böggli.»

Bis zu vier Stunden wird jeweils geprobt

Zwei Gehminuten von der Rätz-Clique entfernt probt indes das Laaferi-Ensemble beim Claragraben seine Rahmenstücke. Neun Stücke sind es insgesamt, die die acht Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus verschiedenen Cliquen vorführen.

Regie führt neu Andrea Pfaehler, die Erfahrungen aus der Vorfasnacht mitbringt. Sie übernimmt von Laurent Gröflin, für den die Tätigkeit mit der Verschiebung der Veranstaltung in den April zeitlich nicht mehr möglich war.

Regisseurin Andrea Pfaehler bei der Probe. Juri JunkoV

Am Montag- und am Dienstagabend trifft sich das Ensemble für je zwei Stunden, am Freitag und am Samstag sind es sogar jeweils vier Stunden. Trotz der Verschiebung seien die Jungen voller Tatendrang, sagt Pfaehler.

«Jetzt nach der Fasnacht sind sie freier und können sich ganz auf das Laaferi konzentrieren», sagt die Regisseurin. «Zuvor hatten sie noch Übungsstunden und Marschübungen mit den Cliquen und haben sich zurecht primär auf die Fasnacht gefreut.»

Maurus Voltz (19) gehört zu den erfahrenen Schauspielern im Ensemble. Juri Junkov

So geht es auch dem 19-jährigen Maurus Voltz, der an den «drey scheenschte Dääg» in einem Schyssdräggziigli trommelte. «Mit der Fasnacht wurde eine Euphorie entfacht, was die Motivation nochmals richtig angekurbelt hat. Und ich selbst kann sowieso nie genug von der Fasnacht bekommen», sagt der junge Schauspieler, der auch schon beim Kinder-Charivari und dem Theater Arlecchino auf der Bühne stand.

«Jetzt kribbelt es richtig»

Bei der Ensemble-Probe mit dabei ist an diesem Abend auch Pascal Kottmann, der Mitinitiant des Laaferi. Konzentriert begutachtet er das «Raamestiggli» in dem die Jungen die Alten nachahmen. Sie trauern den alten Zeiten nach und philosophieren darüber, wieso die Fasnacht früher so viel besser war. Nach der Vorführung gibt ihnen Kottmann noch Tipps: «Ein paar von euch sind schon sehr gut. Die anderen dürfen noch älter wirken – von der ganzen Körperhaltung und der Verkleidung her», sagt er.

Regisseurin Andrea Pfaehler und das achtköpfige Laaferi-Ensemble. Bilder: Juri Junkov

Pascal Kottmann beschäftigt sich nun schon seit einem Jahr mit dem Laaferi. Wie viele Arbeitsstunden er schon für das Laaferi aufgewendet hat, könne er nicht abschätzen. Unzählige seien es. Täglich. «Ich mache das alles für die Kinder und bin noch immer mit Herzblut bei der Sache. Jetzt zahlt sich die harte Arbeit endlich aus», so der Mitinitiant. «Ich hatte das Gefühl, es findet gar nicht mehr statt. Jetzt, wo das Ziel aber in Sicht ist, kribbelt es richtig.»

Was jetzt noch besser laufen könne, sei der Vorverkauf für die drei Vorstellungen. Rund 900 Plätze pro Aufführung wären laut Kottmann ideal. Vergrössern sei in der grossen Lokalität noch möglich. Bislang wurden insgesamt 1600 Tickets verkauft.