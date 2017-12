Das sind die gefährlichsten Haltestellen Basels

Bahnhof SBB Zehn Unfälle mit an- oder überfahrenen Personen seit 2010. Gemäss «Sonntagszeitung» die gefährlichste Tramhaltestelle der Schweiz. Sechs der zehn Unfälle ereigneten sich in den letzten beiden Jahren der Auswertung, 2015 und 2016. BVB-Trams waren an sechs der zehn Unfälle beteiligt. In zwei Fällen waren Schwerverletzte zu beklagen.

Barfüsserplatz Sechs Unfälle seit 2010, drei davon mit Schwerverletzten. Vier der Unfälle ereigneten sich direkt an der Haltestelle, zwei im sonstigen Fahrbereich der Trams. Fünf der sechs Unfälle ereigneten sich im Zeitraum von 2010 bis 2012.

St. Jakob Vier an- oder überfahrene Personen seit 2010. Alle trugen schwere Verletzungen davon. Der letzte Unfall in der Datenbank ereignete sich 2013, die Jahre 2014 bis 2016 blieben ohne an- oder überfahrene Person.

Aeschenplatz Vier Unfälle, die alle aus den Jahren 2010 und 2011 stammen. Bei allen waren Trams der BVB involviert. Zwei der vier Personen wurden schwer verletzt. Als Unfallursache wird in der Datenbank jeweils Fehlverhalten der Verunfallten aufgeführt - beim Überqueren der Gleise oder beim Aufenthalt im Lichtraumprofil des Trams.