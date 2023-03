Tierpark Lange Erlen Zwischen Baustellenlärm und Grunzen: Das passiert aktuell im Tierpark Lange Erlen Anfang März hat der Neubau der Wolfsanlage gestartet. Gleichzeitig saniert der Erlen-Verein das Wildschweingehege. Im Tierpark stehen aktuell aber nicht nur die Bauarbeiten im Vordergrund.

Die neugeborenen Wildschweine sind bereits neugierig. Bild: Juri Junkov

Ein Bauarbeiter im Tierpark Lange Erlen schlägt einige Steinblöcke in kleinere Stücke und befördert sie in einen Sack. Daneben sorgt ein Hochdruckreiniger für Lärm. Rund hundert Meter entfernt scheint dies die Wildschwein-Grossfamilie nicht zu stören. Die beiden Muttertiere schnüffeln den Boden ab, in der Hoffnung, Futter zu finden. Die neun Nachwuchs-Wildschweine hüpfen im Matsch hin und her.

Im Tierpark Lange Erlen ist aktuell einiges los. Ende Januar kamen fünf Wildschweine zur Welt. Einen Monat später folgten vier weitere. Die ein- und zweimonatigen Frischlinge tragen einen gestreiften Pelz und sind kaum grösser als ein Fussball.

Auch die im März geborenen Zwergziegen sind nicht grösser und kaum weniger aktiv. Die fünf Zicklein tankten draussen Sonne. Doch es soll nicht nur bei diesem Nachwuchs bleiben, sagt Tierparkleiter Bruno Ris. «Wir erwarten noch Junge bei den Strahlenziegen, Gämsen sowie bei den Rothirschen.»

Zwei Projekte für Wildschwein und Wolf

Die Medienorientierung durch den Park galt aber nicht nur dem Nachwuchs, sondern auch zwei Bauten. So wird das Gehege der Wildschwein-Familie neu saniert. Zudem gibt es eine Wolfsanlage. Früher machten einige Wölfe noch im Zolli die Runde. Dort seien die Tiere nicht artgerecht gehalten worden, sagt Carlos Methner, Präsident des Erlen-Vereins. Künftig sollen neue Wölfe im Tierpark ihr Zuhause finden.

Die Zicklein tanken draussen die ersten Sonnenstrahlen. Bild: Juri Junkov

Deshalb plant der Verein, eine Wolfsanlage mit rund 5000 Quadratmetern zu bauen. Kurz vor Jahresende erhielt der Erlen-Verein grünes Licht für die neue Anlage. «Wir haben die Baubewilligung als Weihnachtsgeschenk erhalten», sagt Methner. Die Bauarbeiten starteten am 6. März.

Carlos Methner, der Präsident des Erlen-Vereins. Bild: Juri Junkov

Zuerst wurden auf dem Areal das Gebäude abgerissen und die Zäune entfernt. Nun stehen ein paar Bagger bereit für den nächsten Schritt. Spätestens im Jahr 2024 werden dort drei Wölfe ihr Zuhause finden. In Graubünden oder im Wallis hätten viele Landwirte Probleme mit diesen Tieren, sagt Methner. «Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir dem Wolf hier einen Lebensraum geben.»

Halbe Million Franken fehlt

Das Vier-Millionen-Franken-Projekt werde in zwei Etappen errichtet. Bis im Herbst soll die erste Etappe finalisiert sein. «Wir bauen das nur mit dem Geld, welches wir im Kässeli haben», sagt der Präsident. Noch fehlt knapp eine halbe Million Franken für die erste Etappe.

Neben der Wolfsanlage wird auch das zehnjährige Wildschweingehege aufgewertet. Dieses erhält aktuell eine Sanierung. Der Grund dafür liegt in der Natur: «Die Wildschweine graben innert kürzester Zeit das ganze Gehege um», sagt Methner. Doch das ist nicht der einzige Anlass für den Umbau. «Momentan füttern wir mehr Krähen als Wildschweine», ergänzt der Tierparkleiter. Deshalb soll dies künftig ein Futterautomat sowie ein überdachter Vorraum beim Stall verbessern.

Der Tierparkleiter Bruno Ris. Bild: Juri Junkov

Damit die Sanierungsarbeiten beginnen konnten, zügelten die Wildschweine in ein provisorisches Gehege hinter dem Stall. «Das ist wie ein Kindergarten», sagt Ris. Nach Ostern würde die Wildschwein-Grossfamilie ihr neu saniertes Gehege beziehen können.

450’000 Besucher in einem Jahr

Der Verein informierte während des Spaziergangs durch den Tierpark auch über die Zahlen des vergangenen Jahres. Während des letztjährigen 150. Jubiläums des Vereins hätten rund 450’000 Gäste den Tierpark besucht. Obwohl der Verein nach wie vor keinen Eintritt verlangt, hat er dank Spenden und Mitgliederbeiträgen im letzten Jahr einen Gewinn von rund 57’000 Franken gemacht.