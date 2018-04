Der Tierschutz beider Basel hat allen Grund zu feiern: Gleich zwei wichtige Ereignisse – der lang ersehnte Einzug in den Neubau und das 120-Jahr-Jubiläum – fallen auf 2018. Geplant war dies aber nicht, wie Daniel Bader vom Tierschutzverein deutlich macht: «Dass der Einzug in den Neubau gerade in dieses Jahr rutscht, ist purer Zufall. Es ist aber eine schöne Begebenheit, den neuen Standort im Jubiläumsjahr zu beziehen.»

Weil das alte Gebäude den neuen Tierschutzverordnungen nicht mehr entsprach, kam der Tierschutzverein 2012 in einem Provisorium in Münchenstein unter. Drei Jahre später startete der Bau des neuen Tierheims an der Birsfelderstrasse 45 in Basel, 2016 sollte der Umzug folgen. Schwierigkeiten mit der Bauplanung und der Finanzierung führten schliesslich zu der zweijährigen Verzögerung.