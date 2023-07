Tierschutz «Den Wind aus den Segeln zu nehmen, war nicht unsere Absicht»: Veterinäramt und Basel Tattoo informieren über Tierschutz In einer gemeinsamen Medienmitteilung bestätigen das Basel Tattoo und das Basler Veterinäramt, dass die gesetzlichen Bestimmungen für den Tierschutz, sprich der 46 omanischen Pferde, eingehalten würden. Was steckt dahinter?

Die Pferde der königlichen Garde aus dem Oman kamen am vergangenen Freitag in Basel an. Bild: Roland Schmid

46 Pferde reisen aus dem Oman in die Schweiz. Für das Basel Tattoo. Nicht nur wegen des Klimaschutzes ist die lange Reise in die Kritik geraten, sondern auch wegen des Tierschutzes. Das Basel Tattoo und das Basler Gesundheitsdepartement publizierten am Mittwochmorgen eine Medienmitteilung zu den Pferden.

Ihre Reise war lang. 41 Vollblutaraber, drei Shire Horses und zwei Warmblüter wurden am vergangenen Donnerstagabend im omanischen Mosqat in ein Flugzeug verfrachtet, das sechseinhalb Stunden später im belgischen Lüttich landete. Danach übernahmen Lastwagen den Weitertransport.

Am vergangenen Freitagnachmittag kam ein Grosstransporter nach dem anderen mit den Tieren in Basel an. Jedes einzelne Tier bezog in der Rundhofhalle, dem temporären Zuhause der Tiere während des «Tattoo», einen eigenen Stall.

Hier leben die Pferde während des Basel Tattoo. Bild: Roland Schmid

Die Tiere gehören der königlichen Garde aus dem Oman und treten täglich am Basel Tattoo auf, das am Freitag, 14. Juli, Premiere feiert. Das Veterinäramt bestätigt am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung, die gesetzlichen Bestimmungen würden eingehalten. Es seien auch Kontrollen hinsichtlich des Tierschutzes durchgeführt worden.

Ist es nicht selbstverständlich, dass solche Bestimmungen eingehalten werden? «Natürlich ist die Einhaltung der Gesetzgebung selbstverständlich und von niemandem jemals infrage gestellt worden», sagt Kantonstierarzt und Vorsteher des Veterinäramts Michel Laszlo auf Anfrage.

Kanton erhält viele Meldungen aus der Bevölkerung

Dennoch wirkt es fragwürdig, dass wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn eine Medienmitteilung publiziert wird. «Zwingend war die Medienmitteilung zwar nicht gegenüber der Allgemeinheit, aber sicher auch nicht überflüssig», begründet Laszlo das Vorgehen.

Aus der Erfahrung des Veterinäramts werde der Tierschutz von Teilen der Bevölkerung sehr unterschiedlich gegenüber den tatsächlichen Vorschriften der Gesetzgebung ausgelegt. Dies habe in der Vergangenheit auch bei öffentlichen Grossveranstaltungen zu entsprechenden Meldungen geführt.