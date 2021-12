Tierschutz Fütterungsstation in Basel mehrfach demoliert – eine Katze wurde tot aufgefunden Eine Fütterungsstation für Katzen im St.-Johann-Quartier wurde kurz vor Weihnachten von Vandalen beschädigt. Es folgten zwei weitere Angriffe. Tierschützerin und Leiterin der Katzenstation Ines Zehnder macht mit einem Facebook-Post auf das Leid aufmerksam.

Mehrere Teile der Station wurden zerstört. Bild: Facebook

Das Basler St.-Johann-Quartier beherbergt seit rund sieben Jahren eine Fütterungsstation für Katzen. Diese wird von der Tierschützerin Ines Zehnder geleitet. Auf Facebook teilte sie am letzten Donnerstag mit, dass die Katzenstation einen Tag vor Heiligabend von Unbekannten demoliert wurde. Eine Katze wurde tot aufgefunden. Die Anteilnahme ist gross. Der Post wurde bislang fast 300-mal kommentiert und von über 1800 Personen geteilt. «Ich bin extrem gerührt über so viel Empathie, Anteilnahme und Mithilfe aus der Bevölkerung», schreibt Zehnder am Montag, «von Herzen sage ich euch danke.»

Die Polizei sei zum Zeitpunkt der Tat verständigt worden, doch sie trafen erst später ein. «Die Polizisten kamen erst drei Stunden später und sie konnten nichts machen. Sie mussten sich zuerst um andere, dringendere Fälle kümmern», wird Zehnder von «20 Minuten» zitiert. Die Polizei bestätigt gegenüber der Zeitung einen entsprechenden Einsatz.

Die Ruhe will nicht einkehren

Doch es blieb nicht beim einen Anschlag. Erneut wurde von vorgestern auf gestern und von gestern auf heute randaliert und die Katzenstation demoliert, teilt Zehnder am Dienstagmittag auf Facebook mit. «Ich habe gestern Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen laufen.»

Unterdessen hat Zehnder neben der emotionalen Unterstützung auch finanzielle bekommen. Auf Facebook teilt sie mit, dass unterdessen ein Kopfgeld von 4'750 Franken ausgesetzt worden ist (Stand Dienstagmittag). «Ich bin schockiert über die Gemeinheit einiger Leute und ich kann es nicht lassen ... Ich biete 1000.– Belohnung an, um diese Narren zu finden», kommentiert ein User.