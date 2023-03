Tierschutz Hörnli-Rehe in der Schonzeit eingefangen: Grossrätin verlangt Antworten Ein Drittel der rund 60 Basler Friedhofrehe leben mittlerweile im Kanton Jura. Doch die Einfangaktion auf dem Friedhof Hörnli gestaltete sich komplizierter als gedacht – und fiel mitten in die Schonzeit.

21 Rehe hat die Fondation Franz Weber mittlerweile in den Jura verlegt. Archivbild: Kenneth Nars

Die Basler Friedhofrehe machen wieder Probleme. Sie sind offenbar einfach zu schnell. Wollen sich nicht einfangen lassen.

Ursprünglich waren für die Umsiedlungsaktion der Rehe von Basel in den Kanton Jura zwei Tage vorgesehen. Total zwanzig Tiere hätten an diesen zwei Tagen eingefangen werden sollen. Nun war der Friedhof aber ein drittes Mal für Besucherinnen und Besucher geschlossen: am Mittwoch, 8. März.

Jenny Schweizer ist mit dem Vorgehen gar nicht einverstanden. Die SVP-Grossrätin hat schon am Tag darauf eine Interpellation eingereicht. Die Riehenerin sorgt sich vor allem um das Wohlergehen der Rehgeissen.

Einfangen mitten in der Schonzeit

Schweizer schreibt, es sei für sie «nicht nachvollziehbar, weshalb eine Schonzeit des Wildes zwar im Jagdgesetz aus gutem Grunde geregelt ist, aber sich der Kanton darüber hinwegsetzen kann.» Gerade die nun trächtigen Rehgeissen seien gefährdet und einem «enormen Stress aussetzt».

Die Schonzeit für Rehe begann am 1. Februar. Noch bis zum 30. April dürfen sie weder gejagt noch getötet werden. Das soll den Schutz von Jungtieren garantieren. Da es sich beim Einfangen der Tiere jedoch nicht um eine klassische Jagd handelt, dürfte das Jagdgesetz kaum zur Anwendung kommen.

Eine Rehgeiss mit Nachwuchs. Archivbild: Andreas Meier

Mit der Umsiedlungsaktion betraute das für die Friedhöfe zuständige Basler Bau- und Verkehrsdepartement die Fondation Franz Weber. Die Organisation hatte sich erfolgreich gegen einen drohenden Abschuss der Rehpopulation auf dem Hörnli eingesetzt.

21 Tiere landeten in den Stellnetzen

Nach dem ersten Fangtag am 8. Februar berichtete die Fondation von elf eingefangenen Tieren. Der zweite reguläre Fangtag war für den 15. Februar angesetzt – offensichtlich hatten die Verantwortlichen damals aber wenig Erfolg.

Nun ist das Soll aber erfüllt. Das bestätigt die Fondation gegenüber «Primenews»: So seien nun total 21 Tiere gefangen genommen und in den Kanton Jura transportiert worden. Es sei, zitiert das Newsportal Fondation-Präsidentin Vera Weber, anders als teilweise befürchtet, auch nicht zu Herzstillständen bei eingefangenen Rehen aufgrund von Stress gekommen. Um des Wilds habhaft zu werden, wurden Stellnetze montiert.

Das Bau- und Verkehrsdepartement gab am 7. Februar bekannt, wie es den Bestand der Rehe, die auf dem grössten Friedhof der Schweiz leben, dezimieren wolle. Laut einer Zählung der Fondation war die Population auf rund 60 Tiere angewachsen. Sie machten sich an Bäumen, Hecken und Sträuchern zu schaffen, aber auch an Grabschmuck.