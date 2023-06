Titanwurz Bald ist es wieder so weit: Im Grossbasel stinkt es gewaltig «Sie riecht nach Pest und allem Schlechten auf der Welt»: die Rede ist von der Titanwurz. In den nächsten Tagen könnte jene im Basler Botanischen Garten wieder blühen. Zehn Jahre ist es her, seit die Öffentlichkeit die Blüte gesehen hat. Doch was macht die Pflanze so sensationell?

Die Titanwurz im Botanischen Garten der Uni Basel blühte bereits 2012. Bild: Boris Burkhardt

Güllenloch, Babywindeln oder drei Wochen alte «Bebbisägge». Wenn die Titanwurz blüht, macht sie jedem erdenklichen Gestank mit Sicherheit Konkurrenz. Bald ist es so weit, die «Pflanze der Superlative» soll laut den Verantwortlichen des Botanischen Gartens der Universität Basel in den nächsten Tagen blühen. Das letzte Mal, als die indonesische Pflanze blühte, war 2021 im Lockdown. Gut zehn Jahre ist es her, seit sich die Titanwurz vor Publikum entfaltet hat –in den nächsten Tagen könnte es wieder so weit sein.

Wenn Inayat Olmedo, langjähriger Gärtner des Botanischen Gartens, über die Titanwurz spricht, scheint es so, als würde er über sein eigenes Kind sprechen. Als hätte die tropische Pflanze ihren eigenen sturen Kopf, sagt er: «Die Pflanze entscheidet selbst, wann sie blühen will.» Ein bisschen Biologie gehört trotzdem dazu, um den Zyklus zu verstehen, bedarf es einer gewissen botanischen Affinität.

Die Titanwurz hat eine unterirdische Knolle, die Kohlenhydrate speichert. Ab 15 bis 25 Kilogramm ist die Knolle reif – dann kann die Pflanze blühen. Sie muss immer noch ein Blatt wachsen lassen, bevor die eigentliche Blüte entstehen kann. Das dauert üblicherweise zwischen zwei und drei Jahren.

47 Kilogramm ist die Knolle schwer

Die Titanwurz bereite sich jahrelang vor und blühe dann maximal drei Tage, erklärt Olmedo. «Darüber hinaus können nicht alle Pflanzen das nötige Gewicht am Ende der vegetativen Phase aufbringen», sagt er. «Die Knolle kann das Gewicht halten oder sogar abnehmen.» Aber unter den idealen Bedingungen wachse die Pflanze optimal, sagt Olmedo. Offensichtlich kümmert er sich gut um seinen Schützling, die Titan-Knolle war bereits im März stolze 47 Kilogramm schwer. Kein Wunder, dass sie jeden Moment ihre Zwei-Meter-Blüte entfalten könnte.

Schön. pic.twitter.com/JKrtmqvRIP — Botanischer Garten der Universität Basel (@bgunibasel) June 22, 2023

Aber weshalb ist diese Blüte eine solche Sensation? Olmedo schwärmt, es handle sich um eine seltene Pflanze, man brauche viel Platz, um sie zu halten, sie stinke nach Pest und allem Schlechten auf der Welt, sei aber zugleich wunderschön und wachse in der letzten Phase bis zu zwanzig Zentimeter pro Tag.

«Die Blüte ist grösser als ich»

Bruno Erny, Leiter des Botanischen Gartens sagt: «2011 blühte hier in Basel das erste Mal eine solche Titanwurz in der Schweiz» Sie hätten den Botanischen Garten durchgehend 48 Stunden geöffnet gehabt, sagt er, in dieser Zeit seien knapp 17’000 Menschen die Titanwurz anschauen gekommen. 2012 und 2014 habe die Zahl der Besuchenden abgenommen, sagt Erny.

Nach zehn Jahren ist es nun wieder soweit. Erny sagt begeistert: «Die Blüte ist grösser als ich, und der Geruch bleibt in der Nase hängen.»