Aber von vorne: Das Grundstück gehört der Industriellen Werke Basel (IWB). Seit 1996 hat der Besitzer die Parzelle verpachtet. «Die IWM hat von der Errichtung und Verschiebung des Jurtenzeltes keine Kenntnis», sagt IWB-Sprecher Erik Rummer. Ebenfalls ohne das Mitwissen der IWB hat das nun verunglückte Ehepaar am 8. März 2017 einen ablehnenden Bauentscheid erhalten. Das Bau- und Gewerbeinspektorat Basel-Stadt hatte sich darin direkt an die Pächter gewandt. Der Grund: Laut Zonenplan darf die betroffene Parzelle nur zu maximal drei Prozent bebaut werden. Das Jurtezelt darf also dort nicht stehen bleiben.

Das Ehepaar machte sich ein Schlupfloch zunutze und zügelte das Zelt ein paar Meter weiter innerhalb der selben Parzelle, aber auf deutschem Boden. «Wir haben im Oktober nachgeschaut und gesehen, dass das Jurtezelt an einen neuen Standort verschoben wurde», sagt Luzia Wigger Stein, Leiterin des Bau- und Gewerbeinspektorats Basel-Stadt und fügt an: «Weil das Zelt aber nun extraterritorial auf deutschem Boden stand, war die Angelegenheit für uns erledigt. Denn auf deutschem Staatsgebiet haben wir rein gar nichts zu sagen.» Weil das nun zuständige Amt in Weil am Rhein die Verschiebung noch nicht registriert hat, stand das Zelt auch in der Unglücksnacht noch im Niemandsland.