Todesfall Er prägte die Basler SVP: Eduard Rutschmann verstorben Eduard Rutschmann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Alter von 69 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben, das teilt die SVP Basel-Stadt mit. Rutschmann hatte die Kantonalpartei als Präsident geprägt. Zudem sass er im Grossen Rat und im Riehener Einwohnerrat.

Eduard Rutschmann (*1953–†2023) in einer Debatte im Grosser Rat, September 2017. Bild: Kenneth Nars/Archiv

Wenige Wochen vor seinem 70. Geburtstag ist Eduard Rutschmann verstorben. Ihr ehemaliger Präsident sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag «nach schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen», teilte die Basler SVP am Sonntag mit. Rutschmann habe die Partei geprägt. «Ihm ist es gelungen, die SVP in Riehen zu etablieren», heisst es in der Nachricht. Und: «Unter seiner Führung ist es gelungen, die Partei zu stabilisieren und viele junge Nachwuchskräfte nachzuziehen.»

Der Politiker mit Jahrgang 1953 gründete zur Jahrtausendwende mit Gleichgesinnten die Riehener SVP-Sektion, die mittlerweile in der Basler Landgemeinde zu einer bestimmenden politischen Kraft geworden ist. Rutschmann sass mit Unterbrüchen während zwanzig Jahren im Riehener Einwohnerrat. Von 2019 bis 2022 präsidierte er die SVP Basel-Stadt.

Zudem prägte er 16 Jahre lang die Politik des Stadtkantons als Mitglied des Grossen Rats mit. Rutschmann, der beruflich bei der Grenzwache tätig war, machte sich vor allem in sicherheits- und asylpolitischen Fragen einen Namen. Er war unter anderem Mitglied in der Finanz- und in der Geschäftsprüfungskommission des Kantonsparlaments.

Die Basler SVP spricht seiner Ehefrau und den Angehörigen das tiefempfundene Beileid aus.