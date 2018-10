Unbekannte haben in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober an der Lörracherstasse in Riehen erneut Jungbäume beschädigt. Wie Simon Leuenberger, Stellvertretender Leiter Grünflächenunterhalt bei der Stadtgärtnerei, bestätigt, wurden alle 18 Ginkgo auf der Höhe zwischen 70 cm und einem Meter angesägt. «Das ist das Todesurteil für die Bäume», so Leuenberger.

Schon im vergangenen Dezember haben Vandalen 14 neu gepflanzte Bäume an der Lörracherstrasse abgesägt. Der Schaden belief sich damals auf rund 60'000 Franken. Auch dieser Vorfall wird ähnlich teuer werden. «Es handelt sich um spezielle Bäume, die eine spezielle Anpflanzung bedürfen», so Leuenberger. Eine genaue Summe könne er jedoch noch nicht nennen.

Erst im Frühling hatte die Stadtgärterei die Ginkgo neu gepflanzt. Ob die Bäume nun erneut ersetzt werden, dazu kann Leuenberger noch keine Angaben machen. «Nach den Ferien werden wir uns mit dem Tiefbauamt und der Gemeinde Riehen zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen.» Bis dahin werden die Bäume so stehen bleiben.