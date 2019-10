Toiletten und Hafenkran: Regierung will Klybeckquai für 1,2 Millionen aufhübschen

Heute seien die öffentlichen Toilettenanlagen überbeansprucht, teilte die Regierung mit. An schönen Tagen in der warmen Jahreszeit haben sich die diversen Zwischennutzungen an jenem Rheinbord zu Publikumsmagneten entwickelt. Bald lockt auch noch ein zum Veranstaltungsraum umfunktioniertes Leuchtturmschiff dorthin.

Dem Andrang ist die Infrastruktur mit teils schwacher Beleuchtung, Kieswegen und offenen Bahnschienen nicht angemessen. Hatte der Kanton einst die Pflichttoiletten der Zwischennutzer für ausreichend gehalten, so erwies sich das zuletzt als zu optimistisch. Nun soll der Klybeckquai WC-technisch auf das Normalniveau der Rheinpromenade gehoben werden, wie beim Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) zu erfahren war.