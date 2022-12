Tourismus Freizeit statt Arbeit: Übernachtungen in Basel nehmen wieder zu Der Basler Freizeittourismus rollt wieder an. Künftig sollen auch Kongresse wieder mehr Menschen nach Basel bringen.

Die Infrastruktur der Basler Messe soll künftig wieder die Hotelzimmer füllen. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Der Basler Tourismus erholt sich nach und nach wieder nach der Coronapandemie ‒ doch die Art des Fremdenverkehrs in der Stadt hat sich verändert. Das wurde an einer Medienorientierung von Basel Tourismus am Freitag klar. Aktuell sind zwei Drittel der Übernachtungen auf Freizeittouristinnen und Freizeittouristen zurückzuführen. Geschäftliche Übernachtungen hingegen sind in der Pandemie, aufgrund von abgesagten Kongressen und Geschäftsreisen, eingebrochen.

«Wir glauben, dass sich auch dieser Sektor erholt. Die Menschen wollen sich wieder treffen», sagt Letizia Elia, seit drei Monaten Direktorin von Basel Tourismus. Der Wirtschafts- und Forschungsstandort Basel, mit der Infrastruktur der Messe, sei prädestiniert für die Austragung von Kongressen. In den letzten Monaten wurden mehr Übernachtungen am Wochenende als unter der Woche registriert. Das soll sich mit den Kongressen wieder ändern.

Der Rekord liegt in Reichweite

Im Zeitraum von Januar bis Oktober fehlen im Jahr 2022 noch elf Prozent an Logiernächten, um den Rekord aus dem Jahr 2019 zu egalisieren, sagt Christoph Bosshardt, Vizedirektor von Basel Tourismus. Seit der Pandemie haben die Besuche von Schweizerinnen und Schweizern deutlich zugenommen. Dieser Trend sei auch heute noch erkennbar. «Wir hoffen, das ist eine nachhaltige Entwicklung», sagt Bosshardt.

Den grössten Verlust habe man bis heute im asiatischen Markt erlitten. Nur noch 45 Prozent von den Besuchszahlen aus dem Jahr 2019 konnten erreicht werden. Das sei aber zu verkraften, sagte Bosshardt. Man wolle sich in Zukunft mehr auf den Schweizer und den europäischen Markt konzentrieren: «Asiatische Touristinnen und Touristen gehen lieber nach Luzern oder Interlaken.» Bis 2025 sollen die Übernachtungen wieder auf dem Stand von 2019 sein.