Tramverkehr Die Einfachhaltestellen in Basel kommen noch in diesem Jahr Mitte Dezember werden die Haltestellen Marktplatz, Barfüsserplatz, Heuwaage, Bankverein und Aeschenplatz definitiv von Doppel- zu Einzelhaltestellen umgewandelt. Drei Viertel der Fahrgäste haben sich bei einer Befragung für diese Umstellung ausgesprochen.

So sahen die Haltestellen während des Praxistests aus. Diese kommen nun wieder zum Einsatz. zvg

Wo soll ich stehen, um stressfrei ins Tram einsteigen zu können? Besser vorne, hinten oder doch in der Mitte? Bei den Haltestellen Marktplatz, Barfüsserplatz, Heuwaage, Bankverein und Aeschenplatz (in Fahrtrichtung Bahnhof SBB) müssen sich die Fahrgäste künftig nicht mehr entscheiden. Am Donnerstagmorgen teilte das zuständige Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt mit, dass die Doppelhaltestellen ab Mitte Dezember 2021 der Vergangenheit angehören. Von da an kommt es somit nicht mehr vor, dass zwei «Trämli» hintereinander Halt machen.

Analog zum vierwöchigen Praxistest Anfang 2019 werden zu Beginn Markierungen und kleinere bauliche Massnahmen vorgenommen. Info-Tafeln und Kundenlenker sollen insbesondere mobilitätseingeschränkte und sehbehinderte Fahrgäste sowie Auswärtige dabei unterstützen, sich an die neue Organisation der Haltestellen zu gewöhnen. Im Zuge der Behindertengleichstellungsgesetz-Umsetzung werden die erwähnten Haltestellen zwischen 2023 und 2030 definitiv zu Einfachhaltestellen umgebaut.

«Da im Praxistest lediglich drei der insgesamt fünf Doppelhaltestellen als Einfachhaltestellen in Betrieb waren und sich die Haltepositionen nun teilweise an anderen Orten befinden, werden das Bau- und Verkehrsdepartement und die BVB die Auswirkungen auf den Trambetrieb weiterhin sorgfältig beobachten», heisst es in der Mitteilung. Der aktuelle Zeitplan sieht folgende Realisierungs-Horizonte vor: Aeschenplatz Richtung Bahnhof SBB 2022-2023, Marktplatz 2023-2024, Bankverein 2024-2025, Heuwaage 2024-2027 und Barfüsserplatz 2028-2030.