Bis nächstes Jahr soll das Planfeststellungsverfahren fertig sein. Die Arbeiten am 3,1 Kilometer langen Abschnitt gehen voraussichtlich bis 2024. Auf einer Medienkonferenz zur Ausbaustrecke Karlsruhe–Basel in Freiburg im Breisgau ging es Freitag vor allem um die Notwendigkeit, dass die ICE auf der Ausbaustrecke 250 Stundenkilometer schnell fahren können (siehe Box). Gegenüber der bz nahm Klenert exklusiv zur Problematik Güterverkehr im Badischen Bahnhof Stellung.

Viel Sorge in Basel um Gefahrgut

In Basel ist das schon länger Thema: Die fünf Basler Nationalräte, die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (GPK), die Basler Kontrollstelle für Chemie und Biosicherheit oder auch der Regierungsrat – alle machen sich Sorgen wegen der Gefahrguttransporte, die regelmässig durch den Badischen Bahnhof rollen. Erst kürzlich setzte sich die GPK in ihrem Jahresbericht dafür ein, «die Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit von Güterzügen mit Gefahrgut im Bereich des Badischen Bahnhofs auf 40 km/h» zu beschränken. Weitere Forderungen sind ein Extragleis für Güterzüge oder die Einhausung des Gleises.

Viel Freude werden die Antworten Klenerts den Protagonisten nicht machen. Zum Extragleis sagt er: «Wir haben die Idee eines zusätzlichen Gleises verworfen, weil das Ziel ‹mehr Sicherheit› dadurch nicht erreicht wird.» Die Güterzüge sollen weiter über die Gleise 1 und 2 durch den Bahnhof rollen. Auch einer Einhausung kann Klenert nichts abgewinnen.

Die 40 Stundenkilometer für Gefahrentransporte werden zwar im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens untersucht. Klenert sagt aber auch: «Ich denke, wir werden einvernehmlich eine bessere Lösung finden.»

In Hinblick auf die öffentliche Resonanz zum Ausbauschritt Weil-Haltingen–Rheinbrücken sah er keinen grundsätzlichen Widerstand gegen das Bauvorhaben. Die lokalen Einsprachen bearbeitet die DB im Rahmen des erwähnten Planfeststellungsverfahren.

Basel ist gross genug für zwei Halte

Auf der Medienkonferenz war auch vom Herzstück die Rede – der unterirdischen Verbindung von Bahnhof Basel SBB und Badischer Bahnhof. In den neusten Planungen ist die direkte Anbindung der ICE-Strecke durch das Herzstück an den Bahnhof SBB zumindest vorgesehen, also die Umfahrung des Badischen Bahnhofs. Die Schleife beim Zoll Otterbach würde nach inoffiziellen Schätzungen aber mehrere Hundert Millionen Euro kosten.

Klenert sagte: «Offiziell ist uns nichts bekannt. Wir haben keinen Untersuchungsauftrag.» Die Möglichkeit müsse durch eine Studie untersucht werden. Er betonte aber: »Ich bin überzeugt, dass Basel für zwei Halte gross genug ist.»