Der Schützenmattpark platzt aus allen Nähten und doch herrscht eine surreale Ruhe. Über tausend Menschen haben sich an diesem sonnigen Samstagnachmittag hier eingefunden, um mit einem Trauermarsch dem siebenjährigen Ilias zu gedenken. Er wurde am vergangenen Donnerstag von einer 75-jährigen Frau niedergestochen. Zum Trauermarsch hatte der Aargauer Emi Salahi aufgerufen. Selbst Vater einer zehnjährigen Tochter. Der Tod des Jungen hatte ihn erschüttert. Seinem Aufruf folgten Tausende vor allem aus der albanischen und muslimischen Community. «Wie sicher ist mein Schulweg?», heisst es auf einem Transparent, das ein kleiner Junge in die Höhe hält. Andere tragen T-Shirts mit dem Foto des Verstorbenen. Viele haben Blumen mitgebracht.

Grosse Anteilnahme

Kurz nach 14 Uhr setzt sich der Trauermarsch in Bewegung, angeführt von der Familie des Opfers. Auch Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann und Bildungsdirektor Conradin Cramer sind vor Ort und zeigen sich sichtlich gerührt. Aus jeder Seitenstrasse strömen immer mehr Menschen hinzu. Vom Schützenmattpark führt der Trauermarsch zum St. Galler-Ring, wo die schreckliche Tat am Donnerstag begangen worden war. Hier hält der Trauerzug inne. Genau hier starb der kleine Ilias, welcher zeitgleich zum Trauermarsch in seiner Heimat Kosovo beerdigt wurde. Die Menschen legen Blumen und Plüschtiere nieder, sie zünden Kerzen an. An diesem Ort wird der Marsch noch leiser. Viele weinen oder schauen schweigend zu Boden, Menschen halten sich schützend in den Armen.

Langsam verschiebt sich der Zug in Richtung Gotthelf-Schulhaus, wo der Junge zur Schule gegangen war. «Wir sind alle traurig und finden keine Worte für das, was passiert ist», sagt Theologe Frank Lorenz, der den Trauermarsch gemeinsam mit Vertretern der Familie und den Regierungsmitgliedern anführte. Er ergreift als erster das Mikrofon: Er sei gerührt über diesen «Flashmob der Menschlichkeit». «Wir wollen uns durch die verrückte Tat eines einzelnen Menschen nicht auseinanderdividieren lassen. Heute sind wir alle Ilias und Ilias ist Basel», sagt er und erntet dafür zustimmenden Applaus.