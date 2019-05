Im Jahr 2017 waren es 36'700 deutsche Grenzgänger, die aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut kamen und in der Schweiz arbeiteten. 2018 sanken die Zahlen um 1200 auf 35'500,

Das ist immer noch viel, aber erstmals zeigt sich eine deutliche Trendwende.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Landkreise Lörrach und Waldshut «Wirtschaftsregion Südwest», die die Zahlen des Schweizer Bundesamts für Statistik (BFS) regelmässig auswertet, schreibt in ihrer Medienmitteilung: «Einen Grund alleine gibt es nicht, sondern viele verschiedene – alles vor dem Hintergrund der guten wirtschaftlichen Lage und die damit verbundene geringe Arbeitslosenquote in Deutschland.»

Tatsächlich bemühen sich zum Beispiel deutsche Kliniken darum, Ärzte, Krankenpfleger und Krankenschwestern zurück nach Deutschland zu holen. Die «Badische Zeitung» berichtete kürzlich, dass die Helios-Kliniken in Müllheim im Markgräflerland und in Titisee-Neustadt im Schwarzwald ein Prämiensystem einführen, um Arbeitskräfte anzulocken.

Begonnen hatten sie damit in ihrer Klinik in Breisach, 60 Kilometer nördlich von Basel am Rhein gelegen. Dort fehlen zehn Krankenschwestern und Krankenpfleger in der Notfallambulanz und im Pflegebereich. Neuanfänger erhalten eine Prämie in Höhe von 3000 Euro. Wer bereits in der Klinik arbeitet und eine neue Kraft anwirbt, erhält 1000 Euro für die Vermittlung.

Alexander Maas, Geschäftsführer der «Wirtschaftsregion Südwest», ergänzt: «Die Freizeit und die Work/Life-Balance ist heute besonders vielen jungen Leuten immer wichtiger geworden. Ich höre das regelmässig: Bei einem Arbeitsweg von zwei Stunden hin und zurück in die Schweiz, ist vielen der Aufwand zu gross.» Dazu kämen die zunehmenden Staus.

Günstige Kitas und Krippen

Auch die Bedingungen für junge Familien sind mit den guten und sehr günstigen Krippen und Kindertagesstätten in Baden-Württemberg attraktiv. Wenn von einem Paar in der Schweiz beide arbeiten, wird der Mehrverdienst oft durch die Kosten der Kinderbetreuung aufgefressen. «Für manche Arbeitnehmer sind auch die besseren Kündigungsbedingungen, der längere Urlaub, die kürzere Wochenarbeitszeit, häufigere Feiertage und die Sozialleistungen ein Argument, wieder in Deutschland zu arbeiten.»

Tatsächlich zahlt dort der Betrieb die Hälfte der Krankenkassenprämie. Hat jemand Kinder, sind diese über ihn mitversichert, arbeitet der Lebenspartner nicht auch dieser und auch der Zahnarzt ist enthalten.