Triumph statt Zitterpartie: Der Rutsch nach links ist Realität

#Linksrutsch. Nicht nur in den sozialen Medien schwimmt dieses Thema oben auf. Die Wahlen zeigen: Der Rutsch nach links ist Realität. Das Grüne Bündnis und die Sozialdemokraten gewinnen deutlich. Die Listenverbindung erzielt 52,4 Prozent, mehr als die Hälfte aller Stimmen. Die Basler SP spricht von einem Resultat mit historischem Ausmass: «Das ist das beste Ergebnis der Linken seit dem Zweiten Weltkrieg», sagt SP-Vizepräsident Beda Baumgartner.

Nachdem die SP in den Nationalratswahlen in den Jahren 2003, 2007 und 2011 an Wählerstimmen verlor, legte die Partei vor vier Jahren wieder deutlich zu. Sie erreichten 31,8 Prozent. Die Sozialdemokraten schaffen es in dieser Wahl, den Wähleranteil mit 31,2 Prozent auf hohem Niveau zu halten.

SP behält Wählerstärke, Grünes Bündnis legt zu

Während die SP also – entgegen dem nationalen Trend – nur kleine Einbussen verkraften muss, geht das Grüne Bündnis in Basel-Stadt als Gewinner hervor. Bei den Nationalratswahlen steigerte sich der Zusammenschluss aus Grünen und Basta sich von 10 auf 13,6 Prozent. Ein Glanzresultat: «Wir haben uns nicht verdreht – haben das gemacht, was wir schon immer für richtig gehalten haben», sagt Harald Friedl, Präsident der Basler Grünen. «Das wird jetzt belohnt. Das ist eine grosse Befriedigung.»

Gleichzeitig betont er auch, dass in dieser Wahl die gewonnenen Stimmen der Grünen nicht auf Kosten der Sozialdemokraten gingen, wie umgekehrt vor vier Jahren. «In Basel ist die Situation ausserordentlich: Die SP behält ihre Wählerstärke, das Grüne Bündnis legt massiv zu. Das gefällt mir extrem gut», so Friedl. Dazu kommt, dass die Mutterparteien von den guten Resultaten ihrer Unterlisten profitieren konnten.