Trockenheit Colmar kämpft um seine Blumen: Ein Giessverbot zwingt die Stadt zu Kreativität Auch in Frankreich ist das Wasser knapp. Immer mehr Städte und Gemeinden müssen Wasser sparen – so auch ennet der Grenze im Elsass.

Colmar investiert also aussergewöhnlich viel Zeit und Geld in den Blumenschmuck, der auch von den zahlreichen Touristen sehr geschätzt wird. Tourisme Colmar

Das hätte sich Colmars Bürgermeister Eric Straumann dann doch nicht träumen lassen. Er wurde wegen eines Facebook-Posts landauf landab in der französischen Presse und selbst im Fernsehen abgehandelt. Und alles wegen eines Vorschlags, den er wegen der neuesten Dekrete seiner Obrigkeit gemacht hatte.

Das kam so: Auch in Frankreich ist das Wasser knapp. Immer mehr Städte und Gemeinden müssen Wasser sparen. Es gibt landesweit zahlreiche Giessverbote. Etwa hundert Gemeinden müssen sogar schon mit Tanklastwagen versorgt werden. So weit, so klar.

Anfang August wurde nun auch in der Stadt Colmar das Giessen von Grünflächen verboten. Dabei ist dort, anders als in vielen anderen Städten, das Wasser gar nicht knapp. Jedenfalls versichert Straumann das. Um seinen besonderen Unmut zu verstehen, muss man wissen, dass Colmar sich mit gleich vier Blumen auf einer gelben Tafel unter dem Ortsschild schmücken darf. Die meisten Orte bringen es nur auf eine oder zwei, wenn überhaupt.

Eine Stadt kämpft für ihre Blumenpracht

Je mehr Blumen eine Stadt auf dieser Tafel zeigen darf, desto üppiger und anspruchsvoller gestaltet ist ihr Blumenschmuck. Diese Blumen sind im landesweit beliebten «concours national des villes et villages fleuris» jeweils hart umkämpft und der Status wird immer wieder streng überprüft. Sich auf vier hochzuarbeiten ist nur mit grossem, dauerhaften Engagement der Stadtgärtnerei möglich.

Colmar investiert also aussergewöhnlich viel Zeit und Geld in den Blumenschmuck, der auch von den zahlreichen Touristen sehr geschätzt wird. Und nun heisst es auf Anordnung von oben: Giessen verboten. Noch versucht der Bürgermeister, eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, um die Blumenpracht doch weiter bewässern zu dürfen.

Er versteht das Ganze umso weniger als eine Nachbargemeinde, die ihr Wasser aus demselben Brunnen bezieht, weiterhin bewässern darf. Bäume dürfen weiterhin bewässert werden, Wiesen und Blumen aber nicht. Bei den Wiesen ist Straumann ja einverstanden. Aber Colmars teure Blumenpracht vertrocknen lassen? Also forderte er seine Mitbürger zu Selbsthilfe auf. Jeder soll seinen Beitrag leisten.

Kein Tropfen darf vergeudet werden

Kellner und Anwohnerinnen sollen nur die halb geleerten Wasserkaraffen ihrer Gäste ins nächste Blumenbeet leeren, geschmolzene Eiswürfel oder das Waschwasser vom Rüsten des Gemüses ebenfalls.

Jegliches Brauchwasser, das sich auffangen lässt und nicht mit Reinigungsmitteln versetzt ist, kann beitragen, das nächstbeste Blumenbeet zu retten. Es gibt mehr als 300 Anlagen in der Stadt. Da wird Colmar viel Gemüse waschen müssen. Der Nachrichtenagentur AFP sagt Straumann:

«Ich erinnere daran, dass auch Blumen einen Beitrag zum Ökosystem leisten und für die Bienen wichtig sind.»

Die Stadt habe in den letzten Jahren viel in eine möglichst ökonomische Bewässerung ihrer Pflanzungen investiert. «Wir benötigen nur 15 Kubikmeter pro Tag. Das ist nichts für eine Stadt mit 70'000 Einwohnerinnen und Einwohnern.»

Bis es dem Bürgermeister vielleicht doch noch gelingt, ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, könnte es für die Blumen in der andauernden Trockenheit und Hitze längst zu spät sein. Denken Sie also beim nächsten Besuch im Colmarer Strassencafé daran: Die Wasserkaraffe bloss nicht bis auf den Grund austrinken!