Trockenheit Grünes Licht für Feuerwerke am 1. August in den beiden Basel Trotz Waldbrandgefahr: Mit der nötigen Vorsicht kann die Bevölkerung in der Region Basel den Nationalfeiertag uneingeschränkt zelebrieren. Die beiden Basel erweitern hingegen das Badeverbot.

Trotz akuter Trockenheit verzichten die beiden Basel für den Nationalfeiertag auf ein Feuerwerksverbot. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Trotz akuter Trockenheit verzichten die beiden Basel für den Nationalfeiertag auf ein Feuerwerksverbot. Damit entscheiden Basels Behörden anders als jene auf der anderen Seite des Juras, wo Solothurn schon letzte Woche proaktiv ein Verbot beschloss (wir berichteten).

Wie schon letzte Woche mahnen die Kantone Basel-Stadt und Baselland zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerken. Der Abstand zum Wald muss mindestens 200 Meter betragen. Das absolute Feuerverbot im Wald und an den Waldrändern (Mindestabstand 50 Meter) bleibt wegen anhaltender Trockenheit in Kraft.

Aus Waldoptik genügten die geltenden Vorschriften, als dass die Bevölkerung Feuerwerke zünden könne, sagt Ueli Meier vom Amt für Wald beider Basel auf Anfrage. «Die Situation im Offenland und im Siedlungsgebiet ist zudem nicht so viel dramatischer geworden», so Meier. Im Landwirtschaftsgebiet seien bereits grosse Teile der Ernte erfolgt, wodurch die Brandgefahr auf dürren Feldern kleiner sei. Im Siedlungsgebiet gäbe es wenige trockene Hecken.

Gewisse Baselbieter Gemeinden hatten von sich aus bereits ein Feuerwerksverbot beschlossen. «Das ist ihr gutes Recht – wenn sie zum Schluss kommen, eine Gefahr könne bestehen, ist es ein kluger Schritt», so Meier. Für das Baselbiet sei die Stadt Basel ausschlaggebender gewesen als die Solothurner Nachbarschaft. Dies obwohl im kleinen Rahmen Feuerwerk-Tourismus möglich wird. Die Bevölkerung aus dem Schwarzbubenland könnte auf Baselbieter Nachbargemeinden ausweichen.

Badeverbot an Birs und Ergolz wird erweitert

An den Gewässern verschärfen die beiden Basel das Badeverbot. Die Fischfauna kann sich derzeit nur in tiefe, kühlere Gewässerabschnitten zurückziehen. Um diese zu schützen besteht ein sofortiges Bade- und Betretungsverbot an Birs und der Ergolz auf folgenden Abschnitten:

Zwischen der Schänzlibrücke in Münchenstein und der Holzbrücke unterhalb des Kraftwerks Neue Welt; sowie zwischen der Eisenbahnbrücke und dem BBC-Turm in Arlesheim. Das Verbot am Birsunterlauf bleibt bestehen. An der Ergolz gilt das Verbot zwischen der Rössli- und der Autobahnbrücke Zürich-Basel, sowie zwischen der TCS-Brücke in Füllinsdorf und dem Kesselfall in Liestal.