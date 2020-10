Trotz Corona: Basler Gartenbäder verzeichnen rund 362'000 Gäste

Wegen der Coronapandemie konnten die Gartenbäder in Basel erst sechs Wochen später als ursprünglich geplant öffnen. Die Gartenbadesaison begann in diesem Jahr somit erst am 6. Juni. Im Gartenbad Bachgraben dauerte die Saison ausserdem neu zwei Wochen länger, bis Ende September.

Wie das Erziehungsdepartement am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, wurden die Gartenbäder in der letzten Woche der Schulferien vom 3. bis 9. August besonders gut besucht. In diesem Zeitraum wurden 42'690 Besuchende verzeichnet. Am 9. August war ausserdem der Tag mit der höchsten Besucherfrequenz. In allen drei Bädern zusammen kühlten sich 11'820 Personen ab.

Gegenüber der regulären Saison 2019 wiesen die Gartenbäder in diesem Jahr 13 Prozent weniger Badegäste aus, schreibt das Erziehungsdepartement weiter. Die meisten Gäste hatte das Gartenbad St. Jakob (153'870) gefolgt von den Bädern Bachgraben (125'306) und Eglisee (82'791).