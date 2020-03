Trotz Corona-Krise: Beide Basel halten an Strafzinsen fest

Wohl nicht wenige Baslerinnen und Basler nehmen sich während des Corona-Lockdowns der Steuererklärung an. Abgabefrist ist in Basel-Stadt der 31. März, solange keine Verlängerung beantragt worden ist. Nun gewährt der Kanton den krisengeplagten Privatpersonen und Unternehmen zwei Monate mehr Zeit. «Die Steuererklärung 2019 kann anstatt bis Ende März bis Ende Mai 2020 abgegeben werden», teilte das Basler Finanzdepartement gestern mit. Wer seine Steuermappe spätestens bis zum 31. Mai zugestellt hat, riskiert weder Mahnungen noch Strafgebühren – trotz verspäteter Abgabe.

Baselland zeigt sich bei den Steuern ebenfalls kulanter. Der Abgabetermin bleibt zwar der 31. März. Doch der Regierungsrat gab am Mittwoch bekannt, es würden derzeit keine Mahnungen oder Betreibungsbegehren wegen Steuerschulden zugestellt. Auch die Baselbieter Regierung will damit Rücksicht auf Private und KMU nehmen, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Engpässe geraten könnten.

Beide Steuerverwaltungen stellen zudem in Aussicht, Stundungsgesuche für Steuerforderungen «der Situation angepasst» zu beurteilen. Stundungen würden «kulant gewährt».

Baselbietern drohen bis zu 6 Prozent Verzugs-Zinsen

Kein Entgegenkommen gibt es jedoch bei den Strafzinsen – weder in Basel-Stadt, noch in Baselland. «Die Steuerverwaltung kann nicht auf die Erhebung von Verzugszinsen verzichten», heisst es von beiden kantonalen Steuerverwaltungen unisono. Sven Michal, Generalsekretär des Basler Finanzdepartements, schreibt auf Anfrage: «Der Verzugszins ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir können ihn deshalb nicht ohne weiteres aufheben oder senken.»

Ändern könnte das der Bundesrat. Per Notverordnung dürfte es ihm möglich sein, die Zinsen auszusetzen, so, wie er auch andere gesetzliche Vorgaben ausser Kraft gesetzt hat nach der Erklärung der ausserordentlichen Lage am vergangenen Montag. Doch offensichtlich sind die Verzugszinsen (noch) nicht auf dem Radar des Bundesrats.

In Basel-Stadt sind die kantonalen Steuern per 1. Juni fällig. Wer bis dahin den geschuldeten Betrag nicht beglichen hat, muss für die Ausstände 3,5 Prozent Strafzinsen entrichten. Im Baselbiet läuft die Frist zur Bezahlung der Staatssteuer, also der kantonalen Steuer, jeweils per 30. September ab. Danach drohen gar 6 Prozent Strafzinsen. Die Bundessteuer ist bis 31. März zu begleichen. Die Gemeinden wiederum kennen eigene Fristen und Zinssätze.

Bundesrat ordnete Rechtsstillstand an

Bei der gezeigten Kulanz bei den Betreibungen setzen die Kantone wohl schlicht eine Vorgabe des Bundesrats um. Er hat bekannt gegeben, dass Schuldnerinnen und Schuldner vom 19. März bis und mit 4. April nicht mehr betrieben werden dürfen. Danach beginnen die zweiwöchigen Betreibungsferien. Somit gilt der Rechtsstillstand im Betreibungswesen voraussichtlich bis Sonntag, 19. April – solange wie der Notstand.

Wer damit spekuliert hat, wegen der Corona-Krise später Steuern bezahlen zu müssen, hat sich wohl getäuscht. Zwar sind mittlerweile wohl überall die Schalter geschlossen, doch gearbeitet wird weiter. Das Basler Finanzdepartement schreibt: «Die Veranlagungsverfügungen werden weiterhin versandt.»