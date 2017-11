Vor bald zwei Jahren genehmigte der Basler Regierungsrat Pläne des Tiefbauamtes zur Änderung der Bau- und Strassenlinien sowie zur Umgestaltung der Äusseren Baselstrasse in Riehen im Abschnitt zwischen der Bettinger- bis zur Bäumlihofstrasse. Dagegen gingen verschiedene Rekurse ein, welche im März 2017 vom Basler Appellationsgericht abgewiesen wurden.

Gegen diese Abfuhr erhob ein in dieser Nachbarschaft wohnendes Ehepaar Beschwerde ans Bundesgericht. Den Anwohnern stösst sauer auf, dass die Tramhaltestelle «Burgstrasse» unmittelbar vor einer Einfahrt zu Mehrfamilienhäusern an der Äusseren Baselstrasse verschoben werden soll. Im Zuge dieses Verfahrens hat nun das Bundesgericht entschieden, dass der Kanton Basel-Stadt trotz der hängigen Beschwerde in Lausanne mit den Bauarbeiten beginnen darf.

Öffentliches Interesse überwiegt

Das Bau- und Verkehrsdepartement hatte in Lausanne beantragt, dass der Beschwerde der Anwohner keine aufschiebende Wirkung zuerkannt werden soll, weil der Baubeginn in diesem Bereich nicht weiter hinausgezögert werden könne. Ansonsten würde das gesamte Projekt unnötig verlängert und verteuert. Zudem würde die Anwohnerschaft länger als geplant beeinträchtigt. Laut dem Urteil aus Lausanne überwiegt das öffentliche Interesse Basel-Stadts, die Arbeiten fortzuführen, das private Interesse der Beschwerdeführer an der Einstellung der Arbeiten. Die Basler Regierung geht damit allerdings das Risiko ein, je nach Ausgang des höchstrichterlichen Verfahrens Bauten wieder abändern oder sogar ganz beseitigen zu müssen. (tzi)