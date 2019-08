Dass die Fahrzeuge eigentlich nicht für die Stadt gedacht sind, verrät bereits ihr Name. Denn wo in Basel kann man überhaupt «off road», also abseits der Strasse, fahren? Trotzdem: Im Basel werden Offroader und SUV immer beliebter. Während die Anzahl Personenwagen in den vergangenen zehn Jahren um weniger als 2,5 Prozent gestiegen ist, nahm im gleichen Zeitraum der Anteil Offroader massiv zu.

Von den beliebtesten Offroadermodellen sind oft doppelt so viele oder noch mehr unterwegs als noch vor fünf Jahren (siehe Box unten). Im Zehnjahresvergleich sind die Zahlen oft um das Fünf- bis Zehnfache gestiegen. Und der Trend hält an: Vergangenes Jahr waren über 40 Prozent der neu zugelassenen Autos im Kanton Basel-Stadt mit Allradantrieb ausgerüstet.