Trotz Lehren aus der ersten Welle bleibt die Schulschliessung in der Region ein Notfallszenario

Schulschliessungen gelten momentan als Ultima Ratio im Kampf gegen die nach wie vor hohen Fallzahlen. Dass die obligatorischen Schulen so lange wie möglich offenbleiben sollen, steht für die Bildungsdepartemente der beiden Basel fest. «Eine erneute Schulschliessung bleibt für uns nach wie vor ein Notfallszenario und soll nur als letztmögliche Option in Betracht gezogen werden», schreibt etwa die Baselbieter Bildungsdirektion. Und auch an der gestrigen Pressekonferenz des Bundes hiess es: «Schliessungen der obligatorischen Schulen sehen wir derzeit nicht als sinnvoll.»

Dennoch ist das Thema nicht vom Tisch: Der Basler Regierungsrat Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, sagte am Sonntagabend gegenüber dem Schweizer Fernsehen, dass die erneute Schliessung der Schulen in Betracht gezogen werden müsse (die bz berichtete). Als das Ferienende näher rückte, wurden die Stimmen von Eltern lauter, die sich zumindest für eine Woche einen Fernunterricht oder gar eine komplette Schulschliessung wie in einigen deutschen Bundesländern wünschten. Auch diverse Kantone stellten für diese Woche auf Fernunterricht um.

Besser vorbereitet, Nachteile bleiben trotzdem

Als im Frühling zum ersten Mal die Schulen schlossen, mussten sich Lehrer und Schüler in enorm kurzer Zeit auf den Fernunterricht umstellen. Falls es zu einer erneuten Schliessung der Schulen kommen würde, wäre man dieses Mal besser vorbereitet, sagt der Präsident des Baselbieter Lehrervereins, Roger von Wartburg: «Auf die Erfahrungen, die man während des ersten Lockdowns gesammelt hat, könnte man jetzt zurückgreifen.»