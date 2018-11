Am 1. Januar 2019 tritt in der Schweiz die Pädophilen-Initiative in Kraft. Künftig darf nie mehr mit Minderjährigen arbeiten, wer sich in seinem Leben an Kindern vergangen hat. Das lebenslängliche Tätigkeitsverbot gilt für berufliche als auch für ehrenamtliche Tätigkeiten. So zumindest steht es im Gesetz.

In der Medienmitteilung des Bundesrats hiess es im Oktober: Arbeitgeber, Organisationen und Bewilligungsbehörden könnten künftig mit einem Strafregisterauszug oder dem sogenannten Sonderprivatauszug prüfen, ob gegen einen Bewerber oder einen Mitarbeitenden ein Verbot ausgesprochen worden ist. An den Schulen ist der Fall klar. Wer sich als Lehrer bewirbt, muss einen einwandfreien Leumund aufweisen. In Baselland und Basel-Stadt werden beispielsweise vor den Anstellungen Sonderprivatauszüge verlangt. Diese zeigen im Gegensatz zu Strafregisterauszügen nur Vergehen, die im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen mit Minderjährigen stehen.