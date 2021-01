Trotz Regen und Corona tanzte die Bärin ganz alleine durch Kleinbasel

«Es ist schon komisch», sagt Eva Widmann, die im Bärenkostüm steckt. «Die Kinder und die Menschen fehlen. Sie geben einem Motivation und Kraft.» Das nasskalte Wetter an diesem Dienstagnachmittag bemerkt Widmann aber wohl gar nicht richtig. «Das Bärenfell ist etwa 25 Kilogramm schwer, aber beim Tanzen spüre ich es weniger als beim Laufen, weil sich das Gewicht dann besser verteilt.»

Eine kleine Kindergruppe steht kurz nach 14 Uhr in grossem Abstand zum Spektakel beim Landhof und quietscht erfreut. Musikalisch von einem Tambour und einem Trompeter begleitet, tanzt die Bärin wild umher. Nach wenigen Minuten ist das Ereignis wieder vorbei. Der Bärenkopf wird abgelegt und ins Auto gepackt.

Die Tänze entstehen spontan aus der Situation

«Dieses Jahr ist es genau andersrum als üblich. Wir gehen an Orte, wo es möglichst keine Menschen hat», meint Franca Mader von der Gesellschaft zum Bären. Mit musikalischer Begleitung tanzt die Bärin dieses Jahr an fünf verschiedenen, vorher nicht angekündigten Orten, darunter beim Landhof und bei der in dieser Jahreszeit verlassenen Landestelle am Hafen. Diese tänzerischen Pop-up-Aktionen werden live auf Facebook übertragen.