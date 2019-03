Rund um den Basler Rümelinsplatz prägen mit Papier verdeckte Schaufenster und Schilder von Immobilienfirmen das Bild. Hier, mitten im Zentrum zwischen internationalen Ketten und Boutiquen, präsentiert sich mittlerweile eine Shopping-Wüste.

Die Burger-Kette Holy Cow hat sich trotz unterzeichnetem Mietvertrag dazu entschieden, doch keinen Laden in der frisch renovierten Liegenschaft am Rümelinsplatz 1 zu eröffnen. Ab April ist auch ein Laden am Rümelinsplatz 14 zu vermieten. Und «Totalausverkauf!» prangt in roten Lettern am Schaufenster des Bekleidungsgeschäftes «La Diva», nur ein paar Häuser weiter. Gerade an diesem Ort haben es Läden derzeit schwer, ein längeres Bestehen aufzubauen.

Der Mythos vom Lädelisterben

Mit einem Lädelisterben habe diese zwischenzeitliche Shopping-Wüste jedenfalls nichts zu tun, sagt Mathias Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt. «Es gibt unterschiedliche Gründe, wieso Geschäfte in der Basler Innenstadt scheitern», sagt er. Gewerbeflächen würden zwar nicht so schnell weggehen wie früher – doch hält er fest: «Es gibt in Basel kein Lädelisterben».

Davon könne man aus seiner Sicht nur dann sprechen, wenn aus einem einzigen Grund ein grosser Teil der ansässigen Läden schliessen müsste. Dies sei in Basel nicht der Fall. Zudem liege die Häufung der Leerstände am Rümelinsplatz nicht am Standort selbst: «Man muss die Immobilien jeweils einzeln betrachten.»