Trotz weitreichendem Schutzkonzept – Zolli Besucher müssen kaum verzichten

Schutzkonzept auch dank Unterstützung umsetzbar

Die Zahlen, die Pagan vorstellt, stehen im Gegensatz zu seiner Zuversicht. Um 3,5 Millionen Franken rutschte der Zolli ins Minus während der letzten 82 Tage, an denen er geschlossen bleiben musste. «Die Löhne von Pflegern und Verwaltung, aber auch das Futter der Tiere wollte weiterhin bezahlt sein», räumt Pagan ein. Und schliesslich habe man nicht wenig Zeit mit der Realisierung des Schutzkonzepts verbracht. Dieses umfasst eine Besuchermaximalzahl von 4000 Personen, wobei Kinder unter 1,1 Metern nicht gezählt werden. Ein Bildschirm am Eingang zeigt per Ampelsystem an, wie vielen Besuchern noch Einlass gewährt wird. Ein Plan bietet Unterstützung zur Orientierung im Einbahnbetrieb.