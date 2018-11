Ein letztes Mal erschien am Freitag die gedruckte Version der «Tageswoche». Was sollen wir sagen, ausser, dass wir sie vermissen werden wie einen kleinen Bruder? Einen, den man am Vormittag neckt und am Nachmittag liebt, um sich dann kurz vor dem Schlafengehen wieder in die Haare zu kriegen? Einen, dem wir uns überlegen fühlten und den wir trotzdem neidisch beäugt haben, wenn er uns wieder vor der Sonne gestanden ist? Diese Momente gabs genug, denn auf so einigen Gebieten hatte die «Tageswoche» die Themenführerschaft. In 415 Artikeln machte sie die Gastroszene zum Thema, resümierte die Redaktion in der letzten Ausgabe. Bis zuletzt, so hatte man das Gefühl, war die «Tageswoche» als erste am Ball, wenn in einer Kleinbasler Spunte ein Sack Reis umfiel.

Auch im Dialog mit den Lesern hat das Medium Pionierhaftes geleistet. 79066 Kommentare hinterliessen «Tageswoche»-Leser auf der Homepage. Auch hier blickten wir Journalisten von der bz und der «Schweiz am Wochenende« neidisch zu unserem kleinen Bruder hoch. Das solls nun gewesen sein? Hoffen tun wir es nicht. Jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Die Stiftung für Medienvielfalt, welche die Tageswoche herausgegeben hat, verspricht ein Comeback. Bereits im nächsten Jahr soll ein neues Produkt auf den Markt kommen. Wir sind jedenfalls bereit, uns mit einem neuen kleinen Brüderchen zu balgen.