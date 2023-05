Türkische Wahlen «Keiner von uns rechnet mit fairen Wahlen»: So fiebert die kurdisch-alevitische Community in Basel einer Abwahl Erdogans entgegen Nach zwanzig Jahren antidemokratischer Führung Recep Erdogans hat die politische Opposition in der Türkei erstmals eine realistische Chance auf einen Machtwechsel. Auf diesen hofft auch ein Grossteil der in Basel wohnhaften türkischen Bevölkerung. In den kurdisch-alevitischen Kulturzentren an der Elsässerstrasse ist die Stimmung hoffnungsvoll, aber auch nüchtern: an eine rechtsmässige Wahl glaubt niemand.

Am Public Viewing in den kurdisch-alevitischen Kulturzentren wird der Wahlkampf zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Erdogan und seinem Kontrahenten Kemal Kilicdaroglu verfolgt.

Nichts Geringeres als zwanzig Jahre Repression, Unterdrückung und Einschränkungen in ihrer Heimat verbindet die Anwesenden. Am Public Viewing in den beiden kurdisch-alevitischen Kulturzentren an der Elsässerstrasse verfolgten etwa zweihundert Personen den Wahlkampf zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Erdogan und seinem Kontrahenten Kemal Kilicdaroglu. Gemeinsam fiebern sie am Wahlsonntag dem Machtwechsel entgegen, der ihnen die Freiheit verspricht, die sie sich seit Jahrzehnten erhoffen.

Es ist kurz nach sieben in Basel und eine Stunde später in türkischer Ortszeit. Ältere Ehepaare, Kinder und junge Erwachsene aus der kurdisch-alevitischen Community sitzen gemeinsam an langen Tischen. Nervös nippen einige an heissen Teegläsern und checken im Minutentakt ihre Mobiltelefone. Das hat einen guten Grund: die Mehrheit steht mit ihren Bekannten in der Türkei im direkten Kontakt.

Wahlinfo über Twitter statt übers staatliche Fernsehen

«Wir verfolgen die Wahl auf den sozialen Medien – die offiziellen Medien sind staatlich manipuliert», sagt der anwesende SP-Grossrat Mahir Kabakci. Im alevitischen Zentrum wird die Wahlsendung eines unabhängigen türkischen Fernsehsenders projiziert. «Den Wahlergebnissen des staatlichen Senders können wir nicht vertrauen», sagt Kabakci und zeigt uns einen Twittereintrag. Laut seinen Quellen gebe es ein Kopf-an-Kopf Rennen. Die Opposition bestätigt, dass man in Führung liege. Das Team von Erdogan verkünde gleichzeitig, er liege vorn, sagt Kabakci, der den Wahlsonntag folgendermassen einordnet:

«Erstmals in zwanzig Jahren gibt es eine realistische Chance auf einen Machtwechsel.»

Eine ältere Frau umarmt ihn und faltet die Hände hoffnungsvoll zusammen. Soeben tritt der oppositionsnahe Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu vors Mikrofon: «Wir sind zuversichtlich.» Einige atmen auf. «Ich bin sehr nervös», sagt eine junge Baslerin, die am vergangenen Sonntag nach Zürich ins Wahllokal fuhr. Sie zeigt uns Fotos und Videos – auch da ist sie zu spüren, die nüchterne, analytische Stimmung mit einer Prise Hoffnung.

«Die Grundhaltung, dass man nicht an eine faire Wahl glaubt ist omnipräsent», beschreibt auch die anwesende SP-Grossrätin Edibe Gölgeli und führt uns ins nur wenige Schritte entfernte, kurdische Kulturzentrum. Da sei noch etwas mehr los, meint sie. Soeben treffen auch Nationalrat Mustafa Atici und der ehemalige Integrationsbeauftragte Thomas Kessler ein.

In dieser Wahl sei mit allem zu rechnen, meint Kessler, der ein enges Verhältnis zur Community pflege. «Leider wird ein fairer Wahlprozess von der amtierenden Regierung blockiert», sagt Kessler. Höchstens ein Viertel der hiesigen Türkischstämmigen sei Pro-Erdogan, meint Kessler, der zwei Champagnerflaschen zum Feiern dabeihabe.

Klar ist allerdings auch um neun Uhr noch wenig. Im kurdischen Zentrum ist auch die junge Generation anwesend und die sei sich der aussichtslosen Situation der türkischen Jugend bewusst.

«Aber auch wir, die hier in Basel aufgewachsen sind, wollen wieder ohne Angst in die Türkei einreisen»,

sagt ein junger Basler. Aber auch ein Anwesender in den 60ern, der sich dreissig Jahre lang aus der Schweiz für die Demokratisierung seiner Heimat einsetzte, berichtet: Wegen meinen Beiträge in den sozialen Medien wurde ich am Flughafen in Istanbul verhaftet. Zwar wurde er nach zwei Tagen entlassen, einer anderen Bekannten sei es schlechter ergangen: ihr sei der Pass weggenommen worden.

«Wir haben auch Erwartungen an die neue Regierung - wir fordern die Freilassung aller Oppositionellen», meint der 23-jährige Engin Amed, der sich wünsche, dass sich durch Erdogans Abwahl auch die Stellung der Frau verbessere: «Nur wenn die unsere Frauen frei sind, ist unser Land frei.» News über eine angebliche Bombendrohung auf die Regierung treffen ein. «Alles Taktik», sagt er.

Basler Wahlbeobachtende berichten aus der Türkei

Die amtierende Regierung behaupte, Ergebnisse seien bereits in einer Stunde zu erwarten, während die Opposition realistischer zum Warten auffordert – auch dies deute daraufhin, dass vieles bei den Wahlen nicht mit rechten Dingen zugehe. Am späteren Abend erhalten wir Bescheid aus der Türkei, wo diverse Wahlbeobachtende, auch aus Basel vor Ort sind:

«Es herrscht grosse Besorgnis, dass diese Wahlen nicht frei und fair stattfinden - Tausende beobachten und dokumentieren den Wahlprozess, um dieses Recht zu schützen»,

schreibt uns Fina Girard vom Jungen Grünen Bündnis Basel. Die Stimmung in der türkischen Stadt Van sei hoffnungsvoll, fast schon euphorisch, sagt sie.

Mittlerweile sieht es danach aus, als gehe es in einen zweiten Wahlgang. Erste gehen nach Hause. Andere harren aus. Angst, dass dann weniger Oppositionelle zur Wahl schreiten hat keiner: «Es steht zu viel auf dem Spiel. Für uns alle.» Tatsächlich ist bis zum Redaktionsschluss noch kein Ergebnis spruchreif. Es gebe eine fatale Desinformation aus regierungsnahen Quellen, betont Amed.