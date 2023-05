Türkische Wahlen Nach einer langen Wahlnacht herrscht in der kurdisch-alevitischen Community in Basel Katerstimmung Am Tag nach den Wahlen in der Türkei ist klar: Der Kandidat des Oppositionsbündnisses Kemal Kilicdaroglu und Amtsinhaber Erdogan ziehen in eine historische Stichwahl. Unter der alevitischen und kurdischen Bevölkerung in Basel überwiegt Ernüchterung. Die Hoffnung auf einen Machtwechsel schwindet.

Haben sich vorläufig zerschlagen: die Hoffnungen der kurdisch-alevitischen Community auf eine Abwahl Erdogans. Bild: Juri Junkov

Der Wunsch nach einem Machtwechsel ist inner Stunden in weite Ferne gerückt. Bereits in der Nacht auf Montag zeichnet sich ab, womit keiner der Anwesenden am Public-Viewing in den alevitischen und kurdischen Kulturzentren in Basel rechnete: Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei verlaufen nicht so, wie es viele Expertinnen und Experten prognostiziert haben. Weder der Kandidat des Oppositionsbündnisses Kemal Kilidaroglu noch Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan erreichten das absolute Mehr. Am 28. Mai findet deshalb eine Stichwahl statt.

Bis spät sonntagabends harrten die Anwesenden im Alevitischen Kulturzentrum Regio Basel an der Elsässerstrasse aus. Sie sei sehr nervös, sagte eine junge Frau. Erstmals konnte sich die Opposition grosse Hoffnungen auf einen Machtwechsel machen. Die Stimmung am Tag der Wahl war dennoch nüchtern und analytisch – nur zwischendurch keimte ein wenig Hoffnung auf. Diese hat sich am Montag endgültig zerschlagen.

Juri Junkov Juri Junkov Die Grossratsmitglieder Mahir Kabakci (r.) und Edibe Gölgeli (l.) verfolgen die Wahl in der Türkei im Alevitischen Kulturzentrum Regio Basel an der Elsässerstrasse.

Auch SP-Grossrätin Edibe Gölgeli verfolgte die Wahl am Sonntag im Kulturzentrum. Die Grundhaltung, dass man nicht an eine faire Wahl glaube, sagt die Riehenerin am Tag danach, sei aber bereits am Sonntag omnipräsent gewesen.

Auch die Medien in der Türkei seien manipuliert, hatte der Basler SP-Grossrat Mahir Kabakci bereits am Wahlsonntag festgehalten: «Wir verfolgen die Wahl deshalb mehrheitlich auf den sozialen Medien – den Wahlergebnissen der staatlichen Medien kann man nicht vertrauen.»

«Wir sind durcheinander. Und ihr?» – in Basel herrscht Verwirrung

Im Kulturzentrum der Aleviten wurde die Wahlsendung eines unabhängigen türkischen Fernsehsenders auf Grossleinwand projiziert. Leider werde ein rechtmässiger Wahlprozess von der amtierenden Regierung blockiert, sagte der ehemalige Basler Integrationsbeauftragte und Ex-Stadtentwickler Thomas Kessler gegenüber der bz. Die amtierende Regierung würde gezielt Chaos und Verwirrung stiften.

Auch in Basel berichten uns Stimmen aus der Community von grosser Verunsicherung. «Wir sind durcheinander. Und ihr?», schreibt uns am Montagmorgen Engin Amed, der sich im kurdischen Kulturzentrum politisch engagiert. Dabei wirkte der 23-jährige Basler im Laufe des Wahlabends eher zuversichtlich und gefasst. Hinter ihm und der Mehrheit der kurdisch-alevitischen Community liege eine unruhige Nacht: «Die Glücklichsten unter uns haben zwei bis drei Stunden geschlafen – viele gar nicht.»

Ungläubige Blicke: Die Alevitische Gemeinde in Basel ist ab den Resultaten der Wahlen in der Türkei ernüchtert. Juri Junkov

Die türkische Regierung mache grossen Druck, berichtet der Basler, der ständig mit seinen Bekannten in Kontakt stehe. Trotz des Dämpfers habe er keine Angst, dass im zweiten Wahlgang weniger Oppositionelle zur Wahl schreiten könnten: «Es steht zu viel auf dem Spiel. Für uns alle.»

Basler Wahlbeobachtende berichten von einer erschöpften Bevölkerung

Weniger optimistisch seien die Leute vor Ort gestimmt, sagt Fina Girard vom Jungen Grünen Bündnis Basel. In der türkischen Stadt Van als Wahlbeobachterin präsent, berichtete sie Stunden vor der Wahl von einer hoffnungsvollen, fast schon euphorischen Atmosphäre. Einen Tag später herrsche eine Art Katerstimmung: «Die Leute sind erschöpft, die hoffnungsvolle Haltung der letzten Tage ist angekratzt.»

Nochmals gross auf die Wahlen zu mobilisieren, werde deshalb schwer werden. Die Angst, dass die Repressionen gegenüber der alevitischen und kurdischen Bevölkerung bestehen bleiben, ist plötzlich zurück. Dabei wolle man doch wieder ohne Angst vor willkürlichen Verhaftungen in die Heimat reisen.

Ob es auch die Wähler aus der Schweiz – rund 54 Prozent Wahlbeteiligung konnte ausgemacht werden – erneut in die Wahlzentren in Zürich, Genf oder Bern ziehen wird, wird sich zeigen. Gewählt werden kann in der Schweiz vom 20. bis zum 24. Mai 2023.