Über 100 Basler Schülerinnen und Schüler und 23 FCB-Spieler und Staffmitglieder in Quarantäne

Betroffen sind die Sekundarschule Vogesen sowie mehrere Primarschulen, wie das Basler Gesundheitsdepartement am Dienstag in seinem Corona-Bulletin bekanntgab. In der Sekundarschule gab eine positiv getestete Lehrperson und eine in der Folge erkrankte Schülerin den Ausschlag für die Quarantäne für 60 Betroffene.

In den nicht namentlich genannten Primarschulen hätten rund 50 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen in Quarantäne geschickt werden müssen. Bei weiteren positiven Fällen in anderen Schulen hätten keine Klassenquarantänen verfügt werden müssen, weil die Schutzkonzepte der Schulen eingehalten worden seien.

Alles in allem verzeichnete der Kanton Basel-Stadt am Dienstag 262 aktive Fälle und 801 Personen in Quarantäne. In Spitalpflege befanden sich elf Covid-19-Erkrankte - fünf davon mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons. Drei Personen benötigten Intensivpflege. Die 14-Tages-Inzidenz pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner betrug 164.

Die Ansteckungsquelle konnte in den letzten vier Wochen nur bei 28 Prozent der insgesamt 393 Neuinfektionen nachgewiesen werden. Die meisten davon steckten sich in der Familie oder in der Freizeit an.

23 FCB-Spieler und -Staffmitglieder in Quarantäne

Nach dem Contact Tracing vom Montag wurden bei FC Basel insgesamt 23 Spieler und Betreuungspersonen in Quarantäne geschickt. Viele der Betroffenen sind allerdings nicht im Kanton Basel-Stadt wohnhaft.