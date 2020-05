Über Stock und Schein: Es wird gepudert, geschnupft – und geschossen

Der Kopf eines Besuchers taucht fragend hinter der Vitrine auf. «Ist die Ausstellung nur in diesem Stock?» Laura Sinanovitch, Direktorin des Spielzeug Welten Museum Basel, bejaht – und der Journalist notiert sich in Gedanken: Nur ein Stock, dafür aber so vielfältig wie der Ausstellungsgegenstand selbst – der sogenannte «Systemstock».

Diese besondere Spielart der Gehhilfe, die sich durch ein komplexes Innenleben auszeichnet, erfreute sich im 18. und 19. Jahrhundert grosser Beliebtheit. 283 Exemplare sind auf dem kleinen Ausstellungsraum in Basel versammelt, opulent bis schlicht in der Ausführung, doch von unglaublicher Raffinesse. In Hohlräumen versteckt warten Schnupftabak­dosen und elegante Fächer auf ihren Einsatz, Operngläser und Werkzeuge werden auf Knopfdruck freigegeben – sofern sie richtig gehandhabt werden. «Viele Händler wissen oft nicht, was sich in den Stöcken verbirgt», erklärt ­Sinanovitch gut gelaunt. «Das macht ihren Reiz aus – ihr Geheimnis.»

Der Stock ist untrennbar mit der Menschheitsgeschichte verbunden. Von ägyptischen Grabfunden bis zum mittelalterlichen Bischofsstab, der auf den Wappen beider Basel prangt, diente er als Herrschaftssymbol. Nicht zu vergessen das Rätsel der Sphinx aus der Ödipus-Sage: Was geht am Morgen auf vier, mittags auf zwei und am Abend auf drei Beinen? Es ist der Mensch in seinen drei Lebensaltern, als Säugling, Erwachsener und Greis – auf einen Stab gestützt. «Heute wird der Stock vor allem mit dem Alter gleichgesetzt», erklärt die Direktorin. «Das war früher anders. Da stand er für die Mode.»

Ein halber Liter Absinth für unterwegs

Trendschmiede waren die Königs­häuser, Ludwig XIII. soll den Stock erstmals geadelt und als Ehrengabe verliehen ­haben. Dieser war mehr oder weniger reich verziert, wurde in der Hand gehalten oder unter dem Arm getragen. «Aufstützen oder herumfuchteln galt als ­unfein», erklärt Sinanovic die Verhaltensregeln. «Es gab auch da eine Art von Knigge.» Hergestellt wurden die Stöcke als ­Unikate oder in kleinen Serien, am weitesten Verbreitung fanden sie in Frankreich, England oder den USA: «Da, wo das Geld war.»

Das aufstrebende Bürgertum liess sich nicht lange bitten und griff das königliche Accessoire dankbar auf. Im Zeitraum von 1750 bis 1930 wurden über 1500 Patente angemeldet für Stöcke, die zu Angelruten ausgezogen werden können oder zum Picknick einladen. Nach dem französischen Maler Toulouse-Lautrec ist ein Spazierstock benannt, der einen halben Liter Alkohol fasst. «Die Gläser sehen klein aus, aber mit Absinth gefüllt reichen sie», lacht die Direktorin.