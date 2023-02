Überangebot Vetterliwirtschaft bei neuer Dialysestation des Unispitals in Reinach? Die Liegenschaft in Reinach, in der das Unispital Basel eine Dialysestation betreiben will, gehört ausgerechnet dem Lebenspartner der künftigen Leiterin. Das Unispital weist mögliche Interessenskonflikte zurück.

Ein Dialysegerät, wie es auch in der geplanten Station des Basler Unispitals in Reinach zum Einsatz kommen dürfte. Gaetan Bally/Keystone

Dass das Universitätsspital Basel (USB) im kommenden Herbst in Reinach bei der Tramhaltestelle Surbaum eine Dialysestation eröffnen will, sorgte am Donnerstag im Baselbieter Landrat für geharnischte Voten. Auch das Kantonsspital Baselland (KSBL) äusserste sich zuvor schon ungewöhnlich deutlich, wonach es eine weitere Dialysestation in unmittelbarer Nähe zum Spital Bruderholz, wo das KSBL selber eine ihrer zwei Dialysestationen betreibt, gar nicht brauche. Von «Überkapazitäten» und dadurch weiter steigenden Gesundheitskosten und damit Krankenkassenprämien ist die Rede.

Nun wird bekannt, dass die Liegenschaft in Reinach dem Lebenspartner just jener Ärztin gehört, die das Dialysezentrum künftig leiten wird. USB-Sprecher Nicolas Drechsler bestätigt die Information dieser Zeitung. Ein Interessenkonflikt scheint vorhanden. Das Unispital sieht darin offenbar kein Problem, wie die schriftliche Antwort des USB-Sprechers auf eine entsprechende Frage zeigt. «Die angesprochene Mitarbeiterin hatte keine Entscheidungsbefugnis bei der Wahl der Immobilie oder den Vertragsverhandlungen und der Mietpreis liegt im orts- und marktüblichen Rahmen.»

Der Mitarbeiterin und ihrem Partner entstehe kein Gewinn dadurch, dass das Unispital und nicht jemand anderes die Immobilien anmietet. Die Suche nach einer geeigneten Immobilie für die geplante Dialysestation sei schwierig gewesen, führt Drechsler aus. «Und durch die persönliche Beziehung einer Ärztin zum Immobilienbesitzer konnte das USB eine gute Lösung finden.»

Liegenschaft sei «ideal»

Noch einmal bekräftigt Drechsler die Wichtigkeit der neuen Dialysestation im Kanton des Platzhirsches KSBL. Mit der neuen Station werde eine Versorgungslücke geschlossen. «Die zu diesem Zweck angemietete Liegenschaft erfüllt sämtliche Ansprüche, sie ist von Grösse und Gegebenheiten her ideal, verfügt über einen hervorragenden Anschluss an den öffentlichen Verkehr und über eigene Parkplätze.»

Besagte Ärztin gehöre zur Klinikleitung der Nephrologie des Unispitals, die das neue Dialysezentrum betreiben wird. Ob sie auch Ärztliche Leiterin des Zentrums wird, wie Informationen dieser Zeitung nahelegen, will Drechsler nicht kommentieren.

Bestehende Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft

Umstritten ist, ob die neue Dialysestation wirklich zu einem Überangebot führen wird. Während dies mehrere Landrätinnen und Landräte und das Kantonsspital Baselland behaupten, widersprach der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) in der Beantwortung der Interpellation. Georg Meffert, Ärztlicher Leiter der privaten Dialysestation Nephro Care in Münchenstein, schloss sich der Kritik an den Plänen des Unispitals im «Wochenblatt» an. Das Wachstum an Dialysepatientinnen und -patienten sei mit rund 1,5 Prozent pro Jahr minim. Diese Zahl kommuniziert auch das KSBL.

Wie beim KSBL werden auch beim privaten Anbieter in Münchenstein längst nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft. «Es besteht kaum ein steigender Bedarf an Dialyseplätzen im Birseck. Aufgrund der guten medizinischen Versorgung sind Dialyseinzidenz und Dialyseprävalenz sehr gering im nationalen und internationalen Vergleich», erklärt Meffert. Er prophezeit einen Verdrängungswettbewerb, finanziert durch öffentliche Gelder. «Ein privater Investor würde strategisch nie eine Dialyse in Sichtweite zwischen zwei bestehenden Dialysen bauen.»